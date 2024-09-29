29日、高知競馬場で行われた第36回珊瑚冠賞(3歳上・重賞・ダ1900m・1着賞金1000万円)は、2番手追走から先頭に立って後続を突き放した林謙佑騎手騎乗の2番人気ガルボマンボ(牡5、高知・細川忠義厩舎)が、後方から上がってきた1番人気ユメノホノオ(牡4、高知・田中守厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分06秒9(良)。

さらに3馬身差の3着に4番人気グラティアスグー(牡4、高知・川野勇馬厩舎)が入った。なお、3番人気グリードパルフェ(牡8、高知・田中守厩舎)は10着に終わった。

勝ったガルボマンボは、父ガルボ、母クロフネマンボ、その父クロフネという血統。断然人気のユメノホノオを破って重賞7勝目を挙げた。

【勝ち馬プロフィール】

◆ガルボマンボ(牡5)

騎手:林謙佑

厩舎:高知・細川忠義

父:ガルボ

母:クロフネマンボ

母の父:クロフネ

馬主:神岡 俊行

生産者:原 則夫

【全着順】

1着 ガルボマンボ 2人気

2着 ユメノホノオ 1人気

3着 グラティアスグー 4人気

4着 ヒカリオーソ 6人気

5着 ウインヴェルデ 5人気

6着 ナムラボス 7人気

7着 ニシノキントウン 12人気

8着 アヴァンセ 10人気

9着 ダノンロイヤル 9人気

10着 グリードパルフェ 3人気

11着 ジョウショーモード 11人気

12着 トランセンデンス 8人気