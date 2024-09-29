レースが行われた高知競馬場(c)netkeiba

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　29日、高知競馬場で行われた第36回珊瑚冠賞(3歳上・重賞・ダ1900m・1着賞金1000万円)は、2番手追走から先頭に立って後続を突き放した林謙佑騎手騎乗の2番人気ガルボマンボ(牡5、高知・細川忠義厩舎)が、後方から上がってきた1番人気ユメノホノオ(牡4、高知・田中守厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分06秒9(良)。

　さらに3馬身差の3着に4番人気グラティアスグー(牡4、高知・川野勇馬厩舎)が入った。なお、3番人気グリードパルフェ(牡8、高知・田中守厩舎)は10着に終わった。

　勝ったガルボマンボは、父ガルボ、母クロフネマンボ、その父クロフネという血統。断然人気のユメノホノオを破って重賞7勝目を挙げた。

【勝ち馬プロフィール】
◆ガルボマンボ(牡5)
騎手:林謙佑
厩舎:高知・細川忠義
父:ガルボ
母:クロフネマンボ
母の父:クロフネ
馬主:神岡 俊行
生産者:原 則夫

【全着順】
1着　ガルボマンボ　2人気
2着　ユメノホノオ　1人気
3着　グラティアスグー　4人気
4着　ヒカリオーソ　6人気
5着　ウインヴェルデ　5人気
6着　ナムラボス　7人気
7着　ニシノキントウン　12人気
8着　アヴァンセ　10人気
9着　ダノンロイヤル　9人気
10着　グリードパルフェ　3人気
11着　ジョウショーモード　11人気
12着　トランセンデンス　8人気