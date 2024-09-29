29日、佐賀競馬場で行われた第21回ロータスクラウン賞(3歳・重賞・ダ1860m・1着賞金800万円)は、中団追走から直線の追い比べを制した山口勲騎手騎乗の4番人気バレンタインガール(牝3、高知・別府真司厩舎)が、好位から脚を伸ばした2番人気ラインフォルテ(牡3、佐賀・池田忠好厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分03秒2(良)。

さらにクビ差の3着に5番人気トゥールリー(牡3、佐賀・北村欣也厩舎)が入った。なお、1番人気グラインドアウト(牝3、高知・田中守厩舎)は6着に、3番人気デッドフレイ(牡3、佐賀・鮫島克也厩舎)は5着に終わった。

勝ったバレンタインガールは、父メイショウサムソン、母ギャラクティコ、その父マンハッタンカフェという血統。これが重賞初制覇となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆バレンタインガール(牝3)

騎手:山口勲

厩舎:高知・別府真司

父:メイショウサムソン

母:ギャラクティコ

母の父:マンハッタンカフェ

馬主:廣松 金次

生産者:今井 秀樹

【全着順】

1着 バレンタインガール 4人気

2着 ラインフォルテ 2人気

3着 トゥールリー 5人気

4着 キトーウィン 7人気

5着 デッドフレイ 3人気

6着 グラインドアウト 1人気

7着 ウルトラクロス 11人気

8着 トレベルオール 6人気

9着 カシノルーカス 8人気

10着 ケンタッキーグレイ 9人気

11着 シーブレ 10人気

12着 ウェンティ 12人気