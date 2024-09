ブリティッシュトラッドの定番【チェック柄アイテム】はどう着るのが正解？

2024年秋冬シーズンに注目すべきトレンドは「ブリティッシュトラッド」。そこで、定番の【チェック柄アイテム】を人気ブランドより集めました。チェック柄を今期はどう着るのが正解?

トラディッショナルなチェック柄は、ロングスカートで大胆に取り入れて

存在感のある【チェック柄スカート】が大豊作。いつものコーディネートが一気に秋めくアイテムです。

最高級「ハリスツイード」生地を使ったフリンジスカート

\33,550(BEAMS BOY)

BEAMS BOYの「ハリスツイード フリンジスカート」

スコットランド伝統の【Harris Tweed】生地を贅沢に使用したフリンジスカートです。裾と前切替のフリンジ仕様の生地端がポイントになり、ブランケットを巻いているようなクラシカルな雰囲気に。パールネックレスで上品に、伊達眼鏡でハズして着るのが気分。

名門「オニール オブ ダブリン」のアダム エ ロペ別注スカート

\37,400(ADAM ET ROPÉ FEMME)

O'Neil of Dublin for ADAM ET ROPÉの「COMBI FASHION MAXI KILT (93CM)」

前後でカラーリングの異なるハンサムなクラブチェック柄に、爽やかなブルーを組み合わせてキャッチーに仕上げたチェック柄プリーツスカートは、昨年も人気だったモデルのリバイバル。アイルランドのキルト製品名門ブランド「オニール オブ ダブリン」の別注モデルで、印象的な1枚です。シンプルなニットやシャツと合わせるだけで即こなれたスタイリングが完成します。

ニュアンスカラーのチェック柄ならコーディネートもしやすい

\1,1000(URBAN RESEARCH DOORS)

URBAN RESEARCH DOORSの「チェックプリーツスカート」

毎年人気のチェックスカートが、太めのプリーツとロング丈でトレンドライクな仕上がりに。動くたびにプリーツが揺れて華やかです。華やかながら程よくスモーキーな色味をセレクトしたクラシカルなタータンチェック柄だからこそ、様々なカラートップスと合わせやすく着回し力も抜群です。

チェック柄ジャケットは、ボクシーなシルエットを選んで

トラディッショナルな【チェック柄ジャケット】は、羽織りものとして便利なゆったりサイズを選ぶのが正解です。

クラシカルなチェック柄にラメ糸を入れてトレンドライクに仕上げたジャケット

TOMORROWLANDの「チェックスパーク クルーネックジャケット」

\39,600(MACPHEE)

クラシカルでカジュアルな雰囲気の【チェック柄ジャケット】です。ラメ感が加わって今期らしいモードな仕上がりに。イタリアのテキスタイルメーカーで開発された、軽くて保温性の高い特殊素材を使用。コートとカーディガンを合わせた「コーディガン」として活躍します。ボウタイブラウスや、艶感のあるカットソーなどレディなトップスと合わせて着るのが今期の気分です。

グランパコアなシェパード・チェックのジャケット

SHIPSの「ツイード ダブル ジャケット」

\41,800(SHIPS)

ウールナイロン混の生地を使用した温かみのあるダブルジャケットは、トレンドの【グランパコア( おじいちゃんっぽいスタイリング)】風味を取り入れるのにぴったりのアイテム。真面目になりすぎないように、Tシャツなどでハズして着るのが今の気分です。

ハンサムなグレンチェックジレならオフィスシーンにもぴったり

\49,500(DES PRÉS)

DES PRÉSの「グレンチェックグリッタープリント カラーレスジレ」

【正統派グレンチェック柄】にキラキラ光るグリッターシルバーラインをプリントしたきれいめジレ。しっかりした生地ですが、極細糸で軽さを出したそうで、さらっと羽織れる着心地の良さが自慢です。深めのV開き、シェイプされたウエストラインが女性らしさを高めてくれるハンサムレディな1枚です。

チェック柄ハーフコートでマンネリ気味な冬コーデを華やかに

オーセンティックな【チェック柄ハーフコート】は、きれいめからカジュアルまで様々なコーディネートに合わせやすくて便利です。

アイコニックなタータンチェック柄のノーカラーコート

\75,900(トラディショナル ウェザーウェア)

トラディショナル ウェザーウェアの「MALTON NO COLLAR」

こちらのリュクスなノーカラーチェックコートは、きちんと感がありながらも、ゆったりとしたAラインシルエットが魅力の圧倒的人気商品。程よくハリのあるメルトン生地を使用し、カジュアルからきれいめまで様々なスタイリングにフィットしてくれるアイテムです。

クラシカルなグレンチェック柄のコート

\29,700(Spick & Span)

Spick & Spanの「Wスライバーチェックハーフコート」

毎年人気のスライバーコートが、トレンドライクな杢調のグレンチェック柄で登場。クラシカルな雰囲気ながら、コクーンシルエットで丸みを出して女性らしい雰囲気に。カジュアルなデニム✖️スウェットコーデにさらっと羽織るだけでこなれ感がアップする、フォルムがかわいいコートです。

トラディッショナルな【チェック柄アイテムは】、今期はジャケットやコート、スカートなどで大胆に取り入れるのが正解です。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。