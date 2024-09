SEVENTEEN、公式キャラクターをサプライズ披露…13人の個性を描いたアニメを公開（動画あり）

SEVENTEENの個性を表現した公式キャラクター“ミニティーン(miniteen)”がサプライズ公開された。SEVENTEENは28日と29日の2日間にわたって、公式YouTubeチャンネルとSNSを通じて“ミニティーン”が登場するアニメーション動画とイラストを掲載した。SEVENTEENの独自コンテンツである「GOING SEVENTEEN」をはじめ、Weverse Live「IN THE SOOP SEVENTEEN編」シリーズ、「ナナツアーwith SEVENTEEN」「SEVENTEEN PROJECT: Debut Big Plan」でのシーンをアニメとイラストで再現した。

メンバー13人の魅力を受け継いだキャラクターたちが目を引いた。CHOITCHERRY(S.Coups)、JJONGTORAM(ジョンハン)、SHUASUMI(ジョシュア)、O C L(ジュン)、TAMTAM(ホシ)、FOXDUNGEE(ウォヌ)、PPYOPULI(ウジ)、THEpalee(ディエイト)、KIMJA(ミンギュ)、DOA(ドギョム)、BBOOGYULI(スングァン)、NONVER(バーノン)、CHANDALEE(ディノ)など、メンバーたちが自ら制作に参加したキャラクターたちが登場し、ファンの注目を集めた。デビュー前、海辺に座って「いつか誰かが変わったら、ここにまた来て(水の中に)投げよう」と初心を固める姿から、仕事を終えて宿舎に帰ってきたスングァンをメンバーたちが喜んで迎える姿、ボーリングのボールを持ったまま緊張するジョシュアを皆が応援する姿がキャラクターを通じて蘇った。所属事務所のPledisエンターテインメントは「今回の動画とイラストを通じて『SPILL THE FEELS』に盛り込まれているSEVENTEENの前向きな態度とメンバー同士の関係を見せようと思った」とし「誰もが共感できる物語が盛り込まれた彼らの新しいアルバムに多くの期待をお願いしたい」と伝えた。10月14日の午後6時に発売される12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」は「お互いを信じて感情を共有し、悩みを解消しよう」というメッセージを盛り込んでいる。彼らはカムバック直前である同月12〜13日に高陽(コヤン)総合運動場のメインスタジアムでワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」の幕を開ける。