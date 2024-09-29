¡Ú¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RCÅ¸Ë¾¡Û¥¢¥ë¥ì¥Ã¥¡¼¥Î¤¬ÈóËÞ¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç°µÅÝ
¡¡º£½µ¤«¤é½©¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£³«Ëë½éÆü¡Ê10·î5Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î2ºÐG3¡ÖÂè10²ó¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤¬¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£²áµî¤ÎÍ¥¾¡ÇÏ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È17Ç¯¥À¥Î¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢18Ç¯¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¡¢19Ç¯¥µ¥ê¥ª¥¹¤¬¸å¤ËG1¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤À¡£
¡¡º£Ç¯¡¢Ãæ¿´¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¥¢¥ë¥ì¥Ã¥¡¼¥Î¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¿·ÇÏÀï¤³¤½2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢2ÀïÌÜ¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê7ÇÏ¿Èº¹V¡£3ÃåÇÏ¥ß¥é¡¼¥À¥«¥ê¥¨¥ó¥Æ¤¬¼¡Àï¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¾¡¤Á¡¢29ÆüÃæ»³¤Î¥µ¥Õ¥é¥ó¾Þ¤Ç¤âÉ¡º¹2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ü¤Ã¤Ý¤¤Áê¼ê¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢2Àï¤È¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤êV¤Ç¡¢´ðÁÃ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¡£³«Ëë½µ¤ÎÀä¹¥¤Î¼Ç¤Ê¤é´ÊÃ±¤Ë¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡´ØÀ¾ÇÏ¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¤â¿·ÇÏÀïV¤¬Ì£¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¡£Â¾¤ÎÀè¹ÔÇÏ¤¬ÁíÊø¤ì¤¹¤ëÃæ¡¢¹¥°Ì¤«¤é¤·¤Ö¤È¤¯¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇºÆÀï¤¹¤ë¥Ò¥·¥¢¥Þ¥ó¤â¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢3Ãå°Ê²¼¤Ë¤Ï5ÇÏ¿È°Ê¾å¤Îº¹¡£2ÀïÌÜ¤Ç¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£Â¾¤Ë¤â¿·³ã2ºÐS9Ãå¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¸Â¤ì¤Ê¤¤¥·¥ó¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÈë¤á¤ë¥¿¥¤¥»¥¤¥«¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£