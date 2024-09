「フレンズナイト イン パリ」の模様(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLIT(アイリット)がフランス・パリで2nd Mini Album ‘I'LL LIKE YOU’の一部をサプライズで先行公開し、カムバックの期待感をより一層引き上げた。

【写真】ILLIT「フレンズナイト イン パリ」の模様 ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)は9月26日(現地時間)、パリで‘I'LL LIKE YOU’の雰囲気を先んじて楽しむことができるスペシャルパーティー「フレンズナイト イン パリ」(Friends Night in Paris)を開催した。 「フレンズナイト」はILLITの音楽と感性をユニークな方法で体験できるILLIT独自のイベントで、1st Mini Albumリリース前にも韓国で開催された。 今回のパーティーには主要ファッション誌含めたグローバルメディアやデジタルクリエイターなど約200人が参加し、ILLITのグローバルでの人気と関心を立証した。 ILLITは同日、10月にリリースされる2nd Mini Album ‘I'LL LIKE YOU’の新曲のインストの一部を初公開し、会場を驚かせた。 メロディーのみ少し公開されただけにもかかわらず、ILLITならではの弾む雰囲気が感じられ、早くもヒット曲の誕生を予感させた。 また、デビュー曲「Magnetic」を含め「My World」、「Lucky Girl Syndrome」など1st Mini Albumの主要曲をパフォーマンスしイベントの熱気を高め、 観客たちは韓国語の歌詞を一緒に歌い、5人のメンバーと共に盛り上がった。 ILLITは観客たちとコミュニケーションをはかり、フランス語と英語、日本語など様々な言語でパリファッションウィークに参加した感想から新曲の紹介まで様々なテーマの会話を楽しんだ。衣装には、スウェーデン・ストックホルム拠点のグローバルハウスブランドAcne Studiosを着用し、ILLITならではの若く活気に満ちたエネルギーを表現した。 イベントではフランスや日本などグローバルメディアからILLITへのインタビュー要請が殺到。 メンバーたちはハツラツとした姿でインタビューに応じ、イベントに参加したクリエイターたちもイベントの様子などをリアルタイムでSNSに投稿し、ILLITの影響力を鮮度高く伝えた。 ILLITの「フレンズナイト イン パリ」はAcne Studiosとコラボし、デザイナースタジオ「CENTA PROJECT」が空間を演出した。 音楽とファッション、友情の要素を随所に表現した今回のイベントは、ILLITならではのドリームコアな雰囲気をまとって2nd Mini Album ‘I'LL LIKE YOU’への注目を高めた。 ILLITは来月21日、2nd Mini Album ‘I'LL LIKE YOU’で初のカムバックを果たす。‘I'LL LIKE YOU’は親しくなりたい“君”に出会って悩むが、自分だけの答えを見つけて“君”に駆けつける、10代のリアルな恋心をうたっており、今この瞬間に没頭する「私」の2番目のストーリーを描く。