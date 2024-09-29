今週の【重要イベント】鉱工業生産、日銀短観、米雇用統計 (9月30日～10月6日) 今週の【重要イベント】鉱工業生産、日銀短観、米雇用統計 (9月30日～10月6日)



――――――――――――――――――― 9月30日 (月) ――

◆国内経済

★海外投資家や資産運用会社を招待した「ＪａｐａｎＷｅｅｋｓ（ジャパンウィークス）」を金融庁が主催（～10月4日）

★8月鉱工業生産 (8:50)

・8月商業動態統計 (8:50)

・8月自動車輸出実績 (13:00)

・8月建機出荷額 (13:00)

・8月新設住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★中国9月製造業PMI (10:30)

・中国9月サービス業PMI (10:30)

・中国9月財新製造業PMI (10:45)

・中国9月財新サービス業PMI (10:45)

・ドイツ8月小売売上高 (15:00)

・英国4-6月期GDP[確報値] (15:00)

・ドイツ9月消費者物価指数 (21:00)

・米国9月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

★パウエルFRB議長が全米企業エコノミスト協会の年次会合で講演 (1日2:00)

【海外決算】

[米]カーニバル



―――――――――――――――――――10月 1日 (火) ――

◆国内経済

★8月完全失業率 (8:30)

★8月有効求人倍率 (8:30)

★日銀金融政策決定会合の主な意見（9月19～20日分、8:50）

★日銀短観 (8:50)

・9月新車販売 (14:00)

・9月軽自動車販売 (14:00)

★臨時国会召集、新首相の指名

・児童手当の大幅拡充

・社会保険の適用が拡充

・郵便料金改定

◆国際経済ｅｔｃ

★中国、香港（国慶節、～7日）、韓国、メキシコ市場休場

・ドイツ9月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏9月製造業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏9月消費者物価指数 (18:00)

・米国9月製造業PMI[確報値] (22:45)

★米国9月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国8月建設支出 (23:00)

・米国8月JOLTS求人件数 (23:00)

・米大統領選に向けた副大統領候補テレビ討論会

【海外決算】

[米]ナイキ

◆新規上場、市場変更 など

★シマダヤ <250A> ：東証Ｓ上場

★ＥＴＳグループ <253A> ：東証Ｓ上場（テクニカル上場）

★ＡＩフュージョンキャピタルグループ <254A> ：東証Ｓ上場（テクニカル上場）

★ジーエルテクノホールディングス <255A> ：東証Ｓ上場（テクニカル上場）

★飛島ホールディングス <256A> ：東証Ｐ上場（テクニカル上場）



―――――――――――――――――――10月 2日 (水) ――

◆国内経済

・9月マネタリーベース (8:50)

・9月消費動向調査 (14:00)

・「ニンテンドーミュージアム」がオープン（京都府宇治市）

・ファストリ <9983> が9月国内ユニクロ売上推移速報を公表 (15:00頃)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国、インド市場休場

・ユーロ圏8月失業率 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国9月ADP雇用統計 (21:15)

・米国石油在庫統計 (23:30)

・ポーランド中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]リーバイ・ストラウス

◆新規上場、市場変更 など

○川口化 <4361> [東証Ｓ] ：名証Ｍ上場 (重複上場)



―――――――――――――――――――10月 3日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★中国、韓国市場休場

・ドイツ9月サービス業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏9月サービス業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏8月生産者物価指数 (18:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国9月サービス業PMI[確報値] (22:45)

★米国9月ISM非製造業景気指数 (23:00)

・米国8月製造業新規受注 (23:00)

・米国8月耐久財受注[確報値] (23:00)

【海外決算】

[米]コンステレーションブランズ



―――――――――――――――――――10月 4日 (金) ――

◆国内経済

・9月輸入車販売 (10:30)

・9月車名別新車販売 (11:00)

・証券投資の日

◆国際経済ｅｔｃ

★中国市場休場

★米国9月雇用統計 (21:30)



―――――――――――――――――――10月 5日 (土) ――

特になし



―――――――――――――――――――10月 6日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・ASEAN首脳会議・関連会合 (ラオス、～11日)



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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