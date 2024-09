ロックバンド「X JAPAN」のYOSHIKが29日にインスタグラムを更新。ワールドワイドな超大物との対面を報告すると、ファンから「とても素敵」「ダブルXですね」といった反響が寄せられた。YOSHIKIが「Backstage at Citizen Awards in New York(ニューヨークで行われたCitizen Awardsの舞台裏)」と投稿したのは、1枚の2ショット。写真には、YOSHKIとスペースXやテスラのCEOにして、Xの会長を務める世界的な超大物起業家として知られるイーロン・マスクが並んでいる。2人が笑顔で並んだレアな2ショットに、ファンからは「おふたりとも、とても素敵な表情」「2人のエーックス!!」「ダブルXですね」などの声が集まっている。引用:「YOSHIKI」インスタグラム(@yoshikiofficial)