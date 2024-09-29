¿Í¤ò¿©¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾åÀîÎ´Ìé¤Î±éµ»¤¬¥É¥Ï¥Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö°äÎ±ÁÜºº¡×(2018)
2024Ç¯¸½ºß¡¢Â¿¿ô¤ÎÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤È¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿TV¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ôÂ¿¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í½»»¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê½ÐÍè¾å¤¬¤ë¥É¥é¥Þ¤Îµ¬ÌÏ´¶¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¡¢ÄãÍ½»»¤Ê¤¬¤éÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤êµÕ¤â¤Þ¤¿Á³¤ê¤À¡£
Âô»³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À½ºî¤µ¤ì¤¿ËÜ¿ô¤¬°Û¿§¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¡£Âè11¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤â10ËÜ°Ê¾åÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö°äÎ±ÁÜºº¡×¤À¡£
¢£¡Ö°äÎ±ÁÜºº¡×¤Î°µÅÝÅª¼ç¿Í¸ø¾åÀîÎ´Ìé
¡Ö°äÎ±ÁÜºº¡×¤Ï2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂè7¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¡£ËÜºî¤Ï¸¶ºî¤¬¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ²È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î»åÂ¼Áï¤Ï·ÙÉôÊä¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ°¤¹¤ëÉô½ð¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¬´ðËÜÅª¤Ë¤Ï1¿Í¤Î·º»ö¤È¤·¤Æ»ö·ï²ò·è¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò²¿½è¤Ë¤¤¤Æ¤â´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»åÂ¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾åÀîÎ´Ìé¡£¸µ¡¹±éµ»ÇÉ¤Î¾åÀî¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬»åÂ¼¤Ï¥Ï¥Þ¤êÌò¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ê¤½¤Î±éµ»¤¬¡Ö°äÎ±ÁÜºº¡×¤òÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤·¤Æ¤¤¤ë°ì°ø¤À¡£
»åÂ¼¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÅ·Á³µ¤¼Á¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤¿ÍÊª¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤äµ¤¤òÇÛ¤ë¤È¤¤¤¦¿¶¤ëÉñ¤¤¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤¿¿ÍÊª¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â°äÎ±ÉÊ¤ò´ð¤ËÆñ»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯ÉÒÏÓ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÁÜºº²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾å»Ê¤ÎÌ¿Îá¤òÌµ»ë¤·¤¿¤ê¡¢Ê¹¤¹þ¤ß¤ÇÉÔí¿¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤È¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ïº³¤«Ìµ¿À·Ð¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤è¤¯¤È¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¥×¥ì¡¼¤ËÁö¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¸ýÊÊ¤Î¡Ö¤ª¹½¤¤¤Ê¤¯¡×¤È¶¦¤Ë¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ÄÀÅª¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ë¤â¤ß¤¨¤ë»åÂ¼¤ÎÀ³Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¸¶ºî¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾åÀî¤Îºî¤ê¤¢¤²¤¿»åÂ¼¤·¤«»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤º¡¢ºÇ½é¤Ë»ëÄ°¼Ô¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤¿¥¤¥á¡¼¥¸Åù¤ÇÊäÂ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£±é¤¸»ëÄ°¼Ô¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö°äÎ±ÁÜºº¡×¤Î»åÂ¼¤ò¾åÀî¤Ï²èÌÌ¤ÎÃæ¤ËÀµ¤Ë¡ÖÃÂÀ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡£É½¾ð¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤À¡£»åÂ¼¤Î¸¤¤¤¬¸Î¤Î²¿½è¤«¿Í´ÖÌ£¤Ë·ç¤±¤¿¾®Áþ¤é¤·¤¤É½¾ð¤ä¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¿Í´ÖÌ£°î¤ì¤ëÎÞ¤Ê¤É³Æ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¾åÀî¤Î¼Çµï¤Î¸«¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÜ¿Í¤Ë¤Ï¼«³Ð¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÃý¤êÊý¤ò¤¹¤ë¾åÀî¤Ï¡ÖÁêËÀ¡×¤Î¿åÃ«Ë¤Î±éµ»¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤ÆÃÄ§Åª¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¡£¶²¤é¤¯¾åÀî°Ê³°¤¬»åÂ¼¤ò±é¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤»åÂ¼¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ï¤»¤ºÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè5¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾åÀî±é¤¸¤ë»åÂ¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï·òºß¤À¤¬¡¢Âè1ÏÃ¤Ç¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¿Àºêè½½ï(·ª»³ÀéÌÀ)¤¬»åÂ¼¤ÎÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤òÁË»ß¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê±éµ»¤ÎÄì¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¡¦¾åÀîÎ´Ìé¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ò°ìÅÙ´Õ¾Þ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áÅÄÃæÎÊ
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
°äÎ±ÁÜºº¡Ê2018¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§10·î1Æü(²Ð)05:00¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë£±
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹