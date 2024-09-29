9月29日、中山競馬場で行われた9R・サフラン賞（2歳1勝クラス・牝・芝1600m）は、佐々木大輔騎乗の4番人気、クリノメイ（牝2・栗東・須貝尚介）が勝利した。ハナ差の2着にミラーダカリエンテ（牝2・美浦・相沢郁）、3着にキョウエイボニータ（牝2・美浦・伊藤伸一）が入った。勝ちタイムは1:35.2（良）。

1番人気でC.ルメール騎乗、エンブロイダリー（牝2・美浦・森一誠）は5着、2番人気で戸崎圭太騎乗、セナマリン（牝2・栗東・安田翔伍）は4着敗退。

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断然人気エンブロイダリーは5着敗退

佐々木大輔騎乗の4番人気、クリノメイがデビュー2連勝を決めた。レースでは中団から。折り合いよく直線まで運び、外目からじわじわと差し脚を伸ばすと、5頭が並んだ大混戦の中から僅かハナ差抜け出した。単勝1.2倍、断然の支持に推されたエンブロイダリーは追い込み届かず5着まで。

クリノメイ 2戦2勝

（牝2・栗東・須貝尚介）

父：オルフェーヴル

母：クリノエリザベス

母父：プリサイスエンド

馬主：栗本依利子

生産者：木村牧場