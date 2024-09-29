DAY6「人気歌謡」9月最終週の1位を獲得！

DAY6が「人気歌謡」9月最終週の1位の主人公になった。



29日に韓国で放送されたSBS「人気歌謡」最終週の1位候補には、DAY6の「Welcome to the Show」「HAPPY」、イ・ヨンジの「Small girl」が上がった。この日の1位の栄誉はDAY6の「HAPPY」に贈られた。



この日の「人気歌謡」にはカン・ダニエル、nov、RESCENE、MADEIN、MIMIIROSE、MEOVVV、パク・ヒョンホ、BEAUTYBOX、XODIAC、xikers、NCT WISH、GENBLUE、P1Harmony、MAMAMOOのファサなど多彩なアーティストが出演した。