¾®ÀîºÚÅ¦¡¡É×¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤ÈÆ±´ü¤ÎÃçÎÉ¤·¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡Ö¤¯¤½¥É¥±¥Á¡×¤Ö¤êË½Ïª¡¡¡ÖÎäÂ¢¸Ë³«¤±¤Æ¡Ä¡×Î¹¹ÔÀè¤Ç¤â
¡¡½÷Í¥¤Î¾®ÀîºÚÅ¦¡Ê61¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¥â¥â¥³¡Ê60¡Ë¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥â¥â¥³¤¬ÅÐ¾ì¡£Âçºå¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥â¥â¥³¤ÏÇ¯¤Ë¡Ö364Æü¡×³°¿©¤ò¤·¡¢¡Ö360Æü¤°¤é¤¤¤Ï¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¡×¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤Ë¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¿©À¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÅìµþ¤Ë½Ð¤ÆÍè¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¾®ÀîºÚÅ¦¤Á¤ã¤ó¤È¤´ÈÓ¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡¢¤¤ç¤¦¤Ï³ä¤ê´ª¤Ç¤¹¡£ÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤Ã¤¿¤éÊ§¤¦¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡×¤È¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¤ÎºÊ¡¦¾®Àî¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¾®Àî¤Ë¥â¥â¥³¤ÎÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼èºà¡£¾®Àî¤Ï¡Ö¸À¤¤Êý¤ÏÎÉ¤¯¸À¤¨¤Ð·ðÌó²È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¯¤½¥É¥±¥Á¤Ç¤¹¤è¡¢¤¿¤À¤Î¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö»ä¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤¿»þ¤È¤«¡¢¿Í¤ó¤Á¤ÎÎäÂ¢¸Ë³«¤±¤Æ¡¢»ä¤â°ìÀÚ¤ì»Ä¤Ã¤¿¤¿¤é¤³¤È¤«¤ò¤ª»®¤ËÆþ¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤â¤¦¤³¤ì¿©¤Ù¤Ø¤ó¤ä¤í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ç¶¦¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ï²ÈÂ²¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¤ªµÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤ë»þ´ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤á¤Î¤ªÉô²°¼Ú¤ê¤Æ¡¢1Ç¯¤Ë1²ó¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯¤À¤«¤é¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Éô²°¤È¤«¡£ËÜÅö¤Ë°Â¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÍáÁå¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Î½Ð¤¬°¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤¦¤Á¤ÎÉô²°¤ËÍè¤ÆÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æµ¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÃ¶Æá¤â¤Ç¤¹¤è¡£Á´°÷¤Ç¤¦¤Á¤Î¡ÊÉô²°¤Î¡ËÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤È¤«»È¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡VTR¤ò¸«¤¿MC¤Î¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¥â¥â¥³¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁ´Éô¤Û¤ó¤Þ¤Ç¤¹¤ï¡×¤ÈÌÀ¸À¡£²ÃÆ£¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¿¤é¤³¤Î¤Ò¤È¤«¤±»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢¥â¥â¥³¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤â¤¦¿©¤Ù¤Ø¤ó¤â¤ó¡£¿©¤Ù¤Ø¤ó¡¢¿©¤Ù¤Ø¤ó¡¢ÉÍ¤Á¤ã¤ó»Å»ö¹Ô¤¯¸À¤¦¤¿¤·¡¢ºÚÅ¦¤Á¤ã¤ó¤½¤ÎÆü¤¢¤¿¤·¤È¤´ÈÓ¹Ô¤¯¤«¤é¡×¤ÈÊ¿Á³¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¤¤¤Ä¤¿¤é¤³¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼¡¤ÎÆüµ¢¤Ã¤Æ¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤«¡£¼«Ê¬¤â¿©¤Ù¤ë¤·»Ò¶¡¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤â¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¡ÖÀäÂÐÌµÂÌ¤Ë¤»¤¨¤Ø¤ó¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤òÉ¬¤º¼Ì¿¿¤ÇÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬¡Ö¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥±¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼«³Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥â¥â¥³¤Ï¡Ö¥±¥Á¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀáÌó²È¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£²ÃÆ£¤¬¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤È¤³Çñ¤Þ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È´«¤á¤Æ¤â¡¢¡Ö¤â¤¦¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ª¤é¤ó¤«¤é¡£Ä«¤«¤éÆ°¤¯¤·¡¢ÉÍÅÄ²È¹¤¤¤«¤é¡¢ÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬¼Ú¤ê¤Æ¤ë¤È¤³¡×¤È¤¹¤°¤µ¤ÞµÑ²¼¤·¤¿¡£
¡¡É×¤¬È¿ÂÐ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÈÀáÌó¤·¤Æ¤¢¤¿¤·¥·¥ã¥Í¥ëÇã¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¤Ê¡£¾¦ÇäÆ»¶ñ¤ä¤«¤é¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ÀöÇ¾¤·¤Æ¤ë¤«¤éÃ¶Æá¤ò¡£¡È¤¢¤¢¤½¤ä¤Ê¡¢¤¢¤¢¤½¤ä¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£