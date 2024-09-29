¡Ö¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¥·¥Ó¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À¤Ë¾®ÎÓÀ¿»Ê¡õ¿ûÌîÃÒÇ·¡¡89Ç¯ÁÈ¤Î»î¹ç¸å°ì¸À
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í8-1¹Åç¡Ê28Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
4Ç¯¤Ö¤ê39²óÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µð¿Í¡£º£µ¨¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤ÎÉü³è¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤ÆÀð¤ÎÍ×¤òÌ³¤á¤¿¾®ÎÓÀ¿»ÊÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×Á°¤Ë¤Ï¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¤¯Ã¥¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢1ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¡¢89Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê3¿Í¤Î»î¹ç¸å¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ë
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤¸¤ãÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾®ÎÓÀ¿»Ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯´Ö°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£À¿»Ê¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¦¾®ÎÓÀ¿»ÊÁª¼ê¡Ê»î¹çÄ¾¸å¤Î¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡Ë
¡Ö¡ÊÍ¥¾¡»î¹ç¤ò2¿Í¤ÇÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ë¤â¤¦½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£º£Æü¤â¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1»î¹ç1»î¹ç¡¢º£Æü¤âÀäÂÐ¾¡¤Ä¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÃÒÇ·¤È°ì½ï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤ËÉ½¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦½ê¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤ÏÆüº¢¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¦´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¡Ê»î¹çÄ¾¸å¤Î¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢ÀîÁê¤µ¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿ÏÂ¿¿¤¬µã¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥ë¤Ã¤È¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤³¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬²¿²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÂÑ¤¨¤ÆÂÑ¤¨¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¡¢ÎÏ¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Á¼è¤ì¤¿Í¥¾¡¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢141»î¹çÌÜ¤Ç·è¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¥·¥Ó¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×