¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Ç¤¹¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡NBA¥¹¥¿¡¼¤âÎº¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È°Û¼¡¸µ¤µ¡É
¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤¬¸ì¤ëÂçÃ«¤ÎÀ¨¤ß
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç54¹æ3¥é¥ó¡¢2001Ç¯¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤òÈ´¤¯ÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿57ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»Ë¾å½é¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡Ê50-50¡Ë¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢3´§²¦¤Î²ÄÇ½À¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îò»ËÅª³èÌö¤ËNBA³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡ÖÈæ³Ó¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¿Í¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡×¤È¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Ë¼«¤é¤Î·è¾¡ÂÇ¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.310¡¢54ËÜÎÝÂÇ¡¢130ÂÇÅÀ¡¢58ÅðÎÝ¤ÈÎò»ËÅª³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤ÏÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖABC¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖJimmy Kimmel Live¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âNBA³¦¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥á¥ë»á¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Èà¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¥Î¡¼¡×¤ÈÊÖÅú¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Ç¤¹¤é¡Ö¡ÊÂçÃ«¤Ë¡Ë¶á¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤¬¡ÖÈæ³Ó¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¿Í¤Ï¡×¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤ëÊÆ¹ñ¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¡ÊÂçÃ«¤Ï¡ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤â¡¢º£¤Þ¤ÇÌîµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¥á¥ë»á¤¬¡ÖÈà¤Ïµå³¦¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¤¥Õ¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¤¤¿¤À¤¯¤è¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤·¤«¤âÈà¤Ï¥°¥Ã¥É¥¬¥¤¤Ç¸¬µõ¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë