群馬vs熊本 スタメン発表
[9.29 J2第33節](正田スタ)
※18:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 22 高橋勇利也
DF 34 小柳達司
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 15 風間宏希
MF 17 山中惇希
MF 37 瀬畠義成
MF 44 仙波大志
FW 14 川本梨誉
FW 23 平松宗
FW 28 樺山諒乃介
控え
GK 42 石井僚
DF 24 酒井崇一
DF 29 田頭亮太
MF 6 天笠泰輝
MF 7 和田昌士
FW 9 北川柊斗
FW 32 河田篤秀
監督
武藤覚
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 3 大西遼太郎
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
MF 19 古長谷千博
MF 21 豊田歩
FW 18 石川大地
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 17 藤井皓也
MF 30 東山達稀
FW 20 大崎舜
監督
大木武
※18:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 22 高橋勇利也
DF 34 小柳達司
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 15 風間宏希
MF 17 山中惇希
MF 37 瀬畠義成
MF 44 仙波大志
FW 14 川本梨誉
FW 23 平松宗
FW 28 樺山諒乃介
控え
GK 42 石井僚
DF 24 酒井崇一
DF 29 田頭亮太
MF 6 天笠泰輝
MF 7 和田昌士
FW 9 北川柊斗
FW 32 河田篤秀
監督
武藤覚
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 3 大西遼太郎
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
MF 19 古長谷千博
MF 21 豊田歩
FW 18 石川大地
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 17 藤井皓也
MF 30 東山達稀
FW 20 大崎舜
監督
大木武