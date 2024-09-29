[9.29 J3第30節](いちご)

※18:00開始

<出場メンバー>

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 55 青木心

DF 15 辻岡佑真

DF 24 松本雄真

DF 33 黒木謙吾

DF 35 江川慶城

MF 8 力安祥伍

MF 20 阿野真拓

MF 44 井上怜

MF 50 安田虎士朗

FW 11 橋本啓吾

FW 58 武颯

控え

GK 57 植田峻佑

DF 2 青山生

MF 5 坂井駿也

MF 14 五月田星矢

MF 34 遠藤光

MF 42 永長鷹虎

FW 18 吉澤柊

監督

大熊裕司

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 42 金浦真樹

MF 9 富樫佑太

MF 17 小澤秀充

MF 19 三木直土

MF 26 高柳郁弥

MF 32 伊川拓

MF 34 曽我大地

FW 7 松木駿之介

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 41 大城蛍

MF 15 東出壮太

MF 16 丸山壮大

MF 54 玉城大志

FW 13 高尾流星

FW 18 田中翔太

監督

林健太郎