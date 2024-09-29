宮崎vs鳥取 スタメン発表
[9.29 J3第30節](いちご)
※18:00開始
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 15 辻岡佑真
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 44 井上怜
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 58 武颯
控え
GK 57 植田峻佑
DF 2 青山生
MF 5 坂井駿也
MF 14 五月田星矢
MF 34 遠藤光
MF 42 永長鷹虎
FW 18 吉澤柊
監督
大熊裕司
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
MF 9 富樫佑太
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 26 高柳郁弥
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 41 大城蛍
MF 15 東出壮太
MF 16 丸山壮大
MF 54 玉城大志
FW 13 高尾流星
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎
※18:00開始
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 15 辻岡佑真
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 44 井上怜
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 58 武颯
控え
GK 57 植田峻佑
DF 2 青山生
MF 5 坂井駿也
MF 14 五月田星矢
MF 34 遠藤光
MF 42 永長鷹虎
FW 18 吉澤柊
監督
大熊裕司
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
MF 9 富樫佑太
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 26 高柳郁弥
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 41 大城蛍
MF 15 東出壮太
MF 16 丸山壮大
MF 54 玉城大志
FW 13 高尾流星
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎