「モンハンワイルズ」も受賞！ 「日本ゲーム大賞2024 フューチャー部門」の受賞10作品を発表【TGS2024】
9月29日 発表
【【TGS2024】日本ゲーム大賞2024「フューチャー部門」 発表授賞式】 タイトル 会社名 プラットフォーム アークナイツ：エンドフィールド GRYPHLINE PS5/PC/iOS/Android 幻想水滸伝 I&II HDリマスター 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争 コナミデジタルエンタテインメント Nintendo Switch/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam 真・三國無双 ORIGINS コーエーテクモゲームス PS5/Xbox Series X|S/Steam ドラゴンクエストIII そして伝説へ… スクウェア・エニックス Nintendo Switch/PS5/Xbox Series X|S/Steam/PC ペルソナ５: The Phantom X セガ／アトラス PC/iOS/Android メタファー：リファンタジオ アトラス Xbox Series X|S/Windows/PS5/PS4/Steam モンスターハンターワイルズ カプコン PS5/Xbox Series X|S/Steam 龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii セガ PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Windows/Steam レイトン教授と蒸気の新世界 レベルファイブ Nintendo Switch ロマンシング サガ２ リベンジオブザセブン スクウェア・エニックス Nintendo Switch/PS5/PS4/Steam
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会は9月29日、「日本ゲーム大賞 2024（Japan Game Awards 2024）」フューチャー部門を受賞した10作品を発表した。
フューチャー部門は東京ゲームショウ2024で出展・発表された未発売作品を対象に、開催期間中の9月26日より28日までの3日間にわたりユーザーによるオンライン投票を実施。発売を待ち望む作品や高い支持を得た作品の中から、日本ゲーム大賞選考委員会の審査を経て、今後が期待される作品が選出された。
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