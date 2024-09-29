Á°Æü¤ÎÇÔËÌ¤ÇÍ¥¾¡Æ¨¤·¤¿ºå¿À¤Ï4Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡¼ºÅÀ¤·¤¿¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤ÈÉÍÃÏ¿¿À¡¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï4Áª¼ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì¡¢µð¿Í¤¬¹Åç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿ºå¿À¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼Åê¼ê¡¢ÉÍÃÏ¿¿À¡Åê¼ê¡¢¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤ËÀèÈ¯¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼Åê¼ê¤Ï2²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î´Ý»³ÏÂ°êÁª¼ê¤ÎÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·°ì»þ¼£ÎÅ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤ë¤â¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ä¹²¬½¨¼ùÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥ó¥¿¥ÊÁª¼ê¤Ë3¥é¥ó¤òÊü¤¿¤ì°ìµ¤¤Ë4ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2²óÈï°ÂÂÇ4¡¢ÈïËÜÎÝÂÇ1¡¢4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯ÅÐÈÄ¤·¤¿ÉÍÃÏÅê¼ê¤Ï7²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤Ë3µåÌÜ¤Î´Å¤á¤Îµå¤ò¿¶¤êÈ´¤«¤ì¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈïÃÆ¡£¤½¤Î¸å¤â»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ä¹²¬½¨¼ùÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¼¿¸¶ÂçÚðÅê¼ê¤¬ºÆ¾º³Ê¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç37»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£0¾¡4ÇÔ5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.74¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£