¡Ú¥¤¥¿¤¹¤®¤ë¥»¥ì¥ÖÃ£¡Û¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡È¤¤¤¸¤áµ¿ÏÇ¡É¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ¹ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍÊ¸î¤ò»Ø¼¨¤«¡¡Ê£¿ôÌ¾¤¬ÊóÆ»ÆâÍÆ¤òÈÝÄê
¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎÊÆ¹ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¤¤¤¸¤áµ¿ÏÇ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½Ìò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÈÞ¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£¤¢¤ë¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¡ÖÁ°¸þ¤¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÊÌ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë¿ÆÀÚ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹âµéÉÊ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÊóÆ»¤ÎÍâÆü¡¢±Ñ²¦¼¼»þÂå¤Î¸µ¿¦°÷¤Ï¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍÊ¸î¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Hollywood Reporter¡Ù¤Ï12Æü¡Ê°Ê²¼¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±Ñ²¦¼¼»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¡Öµ¤Æñ¤·¤¤¸ø¼ßÉ×¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬ºÆ¤ÓÅ½¤é¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤¢¤ë¾ðÊó¶Ú¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤¿ÆÈºÛ¼Ô¤Î¤è¤¦¤ËÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤òµã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¿ô»þ´Ö¸å¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¸½Ìò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬SNS¤ÇÊóÆ»ÆâÍÆ¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢ÈÞ¤Î¸½Ìò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î¾å»Ê¡×¡Ö¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×ºÊ¤È¤Î»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿ôÌ¾¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØUS Weekly¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ò¼¡¡¹¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¡£
Netflix¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡õ¥á¡¼¥¬¥ó¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤òÃ´Åö¤·¤¿¸µ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥Ù¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥Ë¥ó¥°»á¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤ËÂà¿¦¤·¤¿¡£
¥Ù¥ó»á¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ°¸þ¤¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»äÃ£¤Ï³§¡¢Í§¿Í¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎµÕ¤ò¼¨º¶¤¹¤ë±½¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸µ¼óÀÊÊäº´´±¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó»á¤Ï¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍ°ÕµÁ¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Âà¿¦¸å¤âÉ×ºÊ¤È¡Ö¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢É×ºÊ¤Î¼óÀÊÊäº´´±¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥±¥È¥é¡¼»á¤¬¡¢½¢Ç¤¸å¤ï¤º¤«3¤«·î¤ÇÂàÇ¤¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥·¥å»á¤ÏºßÇ¤Ãæ¡¢É×ºÊ¤È¥¢¡¼¥Á¥¦¥§¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÉ×ºÊ¤Ï¸¥¿ÈÅª¤Ç¶ÐÊÙ¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤Î¹ñºÝ¹ÊóÃ´Åö¤Ç¡Ö¥¢¡¼¥Á¥¦¥§¥ëºâÃÄ¡×¤Î¹ÊóÉôÄ¹¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó»á¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¤ËµÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤¿ºÝ¡¢É×ºÊ¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¢¥·¥å¥ê¡¼»á¤Ï¡ÖÈà¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Æ¤¬¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ä¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ö¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥á¡¼¥¬¥ó¤ÏËèÆü»ä¤ÎÉ×¤ËÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤·¡¢»äÃ£¤¬Âç¾æÉ×¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÉ×¤È»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ÊÌ¤Î¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¸¤¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿ÍâÆü¡¢¸¼´ØÀè¤Ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥É¤È¿·¤·¤¤¼óÎØ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÃ£¤Ë¤ÏÌ¤»ÈÍÑ¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤äÂ¾¤Î¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¤Ê¤É¡¢É×ºÊ¤«¤éºÇ¹âµéÉÊ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÍÊ¸îÈ¯¸À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÍâÆü¤Î25Æü¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDaily Beast¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±Ñ²¦¼¼»þÂå¤Î¸µ¿¦°÷¤é¤¬¶¯¤¤È¿·â¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
2018Ç¯5·î¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Î½àÈ÷¤ËºÝ¤·¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¶¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µ¿¦°÷¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¤¬Åµ·¿Åª¤Ê¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò³Î¿®¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ì¤é¤»¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÍÊ¸îÈ¯¸À¤Ï¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î»Ø¼¨¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
²èÁü¤Ï¡ØThe Prince and Princess of Wales¡¡Instagram¡Ö¡ÈMeghan and I are incredibly excited to meet so many of you representing the future of the Commonwealth.¡É¡×¡Ù¡ØAisha Achimugu¡¡Instagram¡ÖEveryone has your exact dream and ideas,¡×¡Ù¤è¤ê
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡»ûÁ°°êÈþ¡Ë
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Hollywood Reporter¡Ù¤Ï12Æü¡Ê°Ê²¼¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±Ñ²¦¼¼»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¡Öµ¤Æñ¤·¤¤¸ø¼ßÉ×¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬ºÆ¤ÓÅ½¤é¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤¢¤ë¾ðÊó¶Ú¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤¿ÆÈºÛ¼Ô¤Î¤è¤¦¤ËÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤òµã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¿ô»þ´Ö¸å¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¸½Ìò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬SNS¤ÇÊóÆ»ÆâÍÆ¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢ÈÞ¤Î¸½Ìò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î¾å»Ê¡×¡Ö¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×ºÊ¤È¤Î»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿ôÌ¾¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØUS Weekly¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ò¼¡¡¹¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¡£
Netflix¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡õ¥á¡¼¥¬¥ó¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤òÃ´Åö¤·¤¿¸µ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥Ù¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥Ë¥ó¥°»á¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤ËÂà¿¦¤·¤¿¡£
¥Ù¥ó»á¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ°¸þ¤¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»äÃ£¤Ï³§¡¢Í§¿Í¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎµÕ¤ò¼¨º¶¤¹¤ë±½¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸µ¼óÀÊÊäº´´±¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó»á¤Ï¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍ°ÕµÁ¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Âà¿¦¸å¤âÉ×ºÊ¤È¡Ö¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢É×ºÊ¤Î¼óÀÊÊäº´´±¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥±¥È¥é¡¼»á¤¬¡¢½¢Ç¤¸å¤ï¤º¤«3¤«·î¤ÇÂàÇ¤¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥·¥å»á¤ÏºßÇ¤Ãæ¡¢É×ºÊ¤È¥¢¡¼¥Á¥¦¥§¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÉ×ºÊ¤Ï¸¥¿ÈÅª¤Ç¶ÐÊÙ¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤Î¹ñºÝ¹ÊóÃ´Åö¤Ç¡Ö¥¢¡¼¥Á¥¦¥§¥ëºâÃÄ¡×¤Î¹ÊóÉôÄ¹¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó»á¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¤ËµÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤¿ºÝ¡¢É×ºÊ¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¢¥·¥å¥ê¡¼»á¤Ï¡ÖÈà¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Æ¤¬¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ä¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ö¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥á¡¼¥¬¥ó¤ÏËèÆü»ä¤ÎÉ×¤ËÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤·¡¢»äÃ£¤¬Âç¾æÉ×¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÉ×¤È»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ÊÌ¤Î¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¸¤¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿ÍâÆü¡¢¸¼´ØÀè¤Ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥É¤È¿·¤·¤¤¼óÎØ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÃ£¤Ë¤ÏÌ¤»ÈÍÑ¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤äÂ¾¤Î¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¤Ê¤É¡¢É×ºÊ¤«¤éºÇ¹âµéÉÊ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÍÊ¸îÈ¯¸À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÍâÆü¤Î25Æü¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDaily Beast¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±Ñ²¦¼¼»þÂå¤Î¸µ¿¦°÷¤é¤¬¶¯¤¤È¿·â¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
2018Ç¯5·î¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Î½àÈ÷¤ËºÝ¤·¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¶¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µ¿¦°÷¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¤¬Åµ·¿Åª¤Ê¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò³Î¿®¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ì¤é¤»¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÍÊ¸îÈ¯¸À¤Ï¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î»Ø¼¨¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
²èÁü¤Ï¡ØThe Prince and Princess of Wales¡¡Instagram¡Ö¡ÈMeghan and I are incredibly excited to meet so many of you representing the future of the Commonwealth.¡É¡×¡Ù¡ØAisha Achimugu¡¡Instagram¡ÖEveryone has your exact dream and ideas,¡×¡Ù¤è¤ê
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡»ûÁ°°êÈþ¡Ë