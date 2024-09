◆志田未来、FRUITS ZIPPERライブへ

【モデルプレス=2024/09/29】女優の志田未来が28日、自身のInstagramを更新。7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)のイベントに訪れたことを報告した。FRUITS ZIPPERのファンであることを公言しており、過去にもイベントに参加した姿を公開している志田。この日の投稿では、28日に戸田市文化会館で開催された「FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS」に参戦したことを報告した。

投稿では、グッズのタオルを首からかけ、メンバーのぬいぐるみを持ち撮影した自撮り写真を公開。「新曲の『フルーツバスケット』がよかった!『ぴんきーれっど!』あまねき(月足天音)もかれんたん(松本かれん)も可愛すぎた!よかった!!!おすず(鎮西寿々歌)のソロ曲『ぱーすとめいみー』しっとりとかっこくて、すごくよかった!!!!あとオフショルっぽい衣装が綺麗すぎた!」と興奮冷めやらぬ様子でイベントの感想をつづり、最後には「小学生の日記みたい(笑)」と結んでいる。この投稿にファンからは「推しの推し活尊い」「普通にオタ活してるの素敵」「メンバーも嬉しいだろうな」「公演の感想、共感すぎる」「親近感」「オタ活っぷりがすごい」「共感しかない」といった声が多数寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】