¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û£É£Ó£Õ¤¬¥í¥·¥¢Àª¤Î¶¥µ»»²²Ã¤Î·èÄê¤ò±ä´ü¤Ø¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»
¡¡¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ò¡½£Ó£ð£ï£ò£ô¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢´Ø·¸¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡Ë¤¬¥í¥·¥¢Àª¤Î¶¥µ»»²²Ã¤Î·èÄê¤ò±ä´ü¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÎÍý»ö²ñ¤Ï£²£·¡¢£²£¸Æü¤Ë³«ºÅ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö£É£Ó£Õ¤ÎÂç²ñ¤Ë¥í¥·¥¢Áª¼ê¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»²²Ã¤Î²ÄÈÝ¤Ï·èÄê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥í¥·¥¢Áª¼ê¤ÎÂç²ñ»²²Ã¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÄê¤Ï±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£É£Ó£Õ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤Æ£²£°£²£²Ç¯¤«¤é¥í¥·¥¢Àª¤ò¹ñºÝÂç²ñ¤«¤é½ü³°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬È¿±þ¡£¥í¥·¥¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤Î¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥¹¥Ó¥·¥§¥ÕµÄ°÷¤ÏÆ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£ó£ð£ï£ò£ô£ó¡¥£ò£õ¡×¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö£É£Ó£Õ¤Ï¥í¥·¥¢¿Í¤òÇ§¤á¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¼º¤¦¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬³¤³°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎÙ¹ñ¤¬¹¶·âÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤âÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»ä¤Ï¡¢Á´¥í¥·¥¢Ï¢ÌÁ¤¬ÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´«¤á¤ë¡£ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Æü¾ïÅª¤ËÌäÂê¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£