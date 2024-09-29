Da-iCEメンバーからのコメントが到着！『Instore Live 2024 -MUSi-aM-』の詳細公開

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■「久々のインストアなので是非自由に楽しんで行ってください」（工藤大輝）

Da-iCEがメジャーデビュー10周年を記念して開催するComplex Free Event『Da-iCE 10th Anniversary Instore Live 2024 -MUSi-aM-』。本イベントで「I wonder」がパフォーマンスされることが解禁された。また、Da-iCEの面々から今回のイベントに対するコメントも到着している。

イベント情報

『Da-iCE 10th Anniversary Instore Event 2024 -MUSi-aM-』

09/15（日）岐阜・イオンモール土岐

09/15（日）岡山・イオンモール岡山

09/22（日）新潟・万代シテイ

09/22（日）秋田・イオンモール秋田

09/29（日）愛媛・イオンモール新居浜

09/29（日）大分・トキハわさだタウン

『Da-iCE 10th Anniversary Instore Live 2024 -MUSi-aM-』イベントサイト

https://da-ice.jp/schedule/tour.php?id=1002424

Da-iCE OFFICIAL SITE

https://da-ice.jp/