Da-iCEメンバーからのコメントが到着！『Instore Live 2024 -MUSi-aM-』の詳細公開
■「久々のインストアなので是非自由に楽しんで行ってください」（工藤大輝）
Da-iCEがメジャーデビュー10周年を記念して開催するComplex Free Event『Da-iCE 10th Anniversary Instore Live 2024 -MUSi-aM-』。本イベントで「I wonder」がパフォーマンスされることが解禁された。また、Da-iCEの面々から今回のイベントに対するコメントも到着している。
イベント情報
『Da-iCE 10th Anniversary Instore Event 2024 -MUSi-aM-』
09/15（日）岐阜・イオンモール土岐
09/15（日）岡山・イオンモール岡山
09/22（日）新潟・万代シテイ
09/22（日）秋田・イオンモール秋田
09/29（日）愛媛・イオンモール新居浜
09/29（日）大分・トキハわさだタウン
『Da-iCE 10th Anniversary Instore Live 2024 -MUSi-aM-』イベントサイト
https://da-ice.jp/schedule/tour.php?id=1002424
Da-iCE OFFICIAL SITE
https://da-ice.jp/