Ž¢¤¢¤Î¿Í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤ÍŽ£¤È¸À¤ï¤ì¤ÆŽ¢¤É¤³¤¬?Ž£¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¡Ä¤½¤Î¤È¤¸¤¤¿Í¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤¹Ž¢8Ê¸»ú¤ÎÁêÄÈŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ã·Æ£¹§¡Ø¼«Ê¬¤òÆ°¤«¤¹ËâË¡¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç²¿°ì¤Ä¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤
¤¤¤Þ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤À¤È¤«¡¢²¼¤À¤È¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬¥¯¥»¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤äÊÐº¹ÃÍ¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¿ô»ú¤Ç½Ð¤Þ¤¹¡£±¿Æ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÂÎÎÏÂ¬Äê¤äµåµ»¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤Ê¤É¡¢¿ô»ú¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¤È¿ô»ú¤ÇÈæ³Ó¤µ¤ì¡¢´î¤ó¤À¤ê¡¢Íî¤Á¤³¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ô»ú¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¢¤Î»Ò¤¬³Øµé°Ñ°÷¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
¡Ö¤¦¤Á¤â¤ª¶â»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Î»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Éþ¤òÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡×
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¯¤é¤¤ÀÑ¶ËÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Í§¤À¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ½÷»Ò¤«¤é¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î»Ò¤¬¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÀèÇÚ¤ÎÈà½÷¤Ê¤Î¡©¡×
¤Ê¤É¡¢Ã¯¤«¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï°Å¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡ÈÈæ³Ó¥°¥»¡É¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¤¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤à¤º¤«¤·¤¤¡£
¢£¡ÖÍ¥Îô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ã¤¤¡×¤È¤È¤é¤¨¤ë
Ã¯¤«¤È²¿¤«¤òÈæ¤Ù¤ë¤Î¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¡¢¤Ä¤¤¡ÖÍ¥Îô¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬Íî¤Á¤³¤ß¤Î¤â¤È¡£
¤Ç¤Ï¡¢Í¥Îô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ã¤¤¡×¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸¸¤ÎÆ¸ÍØ»í¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¶â»Ò¤ß¤¹¡¶¤Î¡Ö»ä¤È¾®Ä»¤ÈÎë¤È¡×¤È¤¤¤¦»í¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Á¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡£¤Û¤«¤ÎÃ¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ò¼ç¸ì¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤´¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ã¤¤¡×¤Ï¡Ö¸ÄÀ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤âÃÖ¤¤«¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦³µÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Ã¯¤è¤ê¤â¡ÈÆ£°æÁïÂÀ¾ðÊó¡É¤Ë¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤ß¤ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¾¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Õ¤Ä¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤à¤·¤í¡Ö¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿Í¤è¤ê¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¾Ü¤·¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¡¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤â¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡Ö¿´¤Î»Ù¤¨¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Ü¤¯¤Î¶µ¤¨»Ò¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢¡Ö¾´ý¤Î¤³¤È¤Ê¤éÏÃ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ°ìÇ¯´Ö¡¢Ëè½µ¡¢¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ´ý»Î¤ÎÏÃ¤À¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤è¤ê¤â¡ÈÆ£°æÁïÂÀ¾ðÊó¡É¤Ë¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿ô³Ø¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¡¢Æ£°æ´ý»Î¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¯¤¤¤«¤ò¡¢¿ôÃÍ²½¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢Å´Æ»¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾Ü¤·¤¤¡£¤É¤ÎÏ©Àþ¤Î¤É¤Î±Ø¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤«¡¢¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ï¤³¤³¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤«¡¢ÏÃ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤é¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ë¤âÇ®°Õ¤¬ÅÁÀ÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¡Ö¤Ø¤¨¡×¤òÏ¢È¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Í¡×¤È¡¢¤Û¤á¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤¬¤Þ¤¿¡¢Èà¤é¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢Å´Æ»¹¥¤¤ÎÈà¤Ï¡¢Å´Æ»¤ÎÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÅ´Æ»¹¥¤¤Î³ØÀ¸¤¬¥¯¥é¥¹¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Æó¿Í¤Ï¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÃç¤è¤¯¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÀ°Õ¤Ê¤â¤Î¤ä¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµæ¤á¤Æ¤ß¤ë¡£¤É¤³¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Å´Æ»¹¥¤¤ÎÈà¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤³¤Î¿¼¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¡×¤È»×¤¨¤ë¤«
¹¥¤¤ÊÀ¤³¦¤òÃµË¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤¬¿¼³¤µû¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿¼¤¤³¤¤Î¤Ê¤«¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¡×
¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´¶¤È¡¢³ÊÊÌ¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ü¤¯¤ÏÃæ¹âÀ¸¤Î¤³¤í¡¢¿Þ½ñ´Û¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿¼¤¤À¤³¦¤Ë¤Ò¤¿¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ½ñ´Û¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤ÎËÜ¤ÏÃ¯¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤¨¤ëËÜ¤¬²¿ºý¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤³¤ê¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ¼«ÂÎ¤â¤·¤ç¤¦¤æ¤¬¤·¤ß¤¿¤è¤¦¤ÊÃã¿§¤ËÊÑ¿§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ü¤¯¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ËÜ¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö³¤¤ÎÀõ¤¤¤È¤³¤í¤ò±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¡¢¤ï¤ê¤È¤È¤ê¤ä¤¹¤¤µû¤è¤ê¤â¡¢¿¼¤¤³¤¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤Êµû¤òµá¤á¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤â»÷¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿ËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤Î¿¼¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤³¤¬¡Ö¿´¤Îµï¾ì½ê¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼»ÅÊ¿´¤È¤ÎÀµ¤·¤¤¤Ä¤¹ç¤¤Êý
¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¼»ÅÊ¿´¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¬¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¹¥¤¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤ó¤Ê¤ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤Î»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¤½¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¤½¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÖÁ´Á³¥¤¥±¥á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¡©¡×
¤È¤«¡¢
¡Ö¥á¥¤¥¯¤¬¾å¼ê¤Ê¤À¤±¤Ç¤·¤ç¡£À³Ê¡¢°¤½¤¦¤À¤·¡×
¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¸±°¤Ê¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡ª¡¡¤¤¤¤¤è¤Í¡×
¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤âµ¤¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢µÕ¤Ë¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤¯»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¥à¥À¤Ê¼»ÅÊ¿´¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤Û¤á¤Á¤®¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥À¥ó¥¹¤â¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢ºÇ¹â¡ª¡×
¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÌò¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡£
¼»ÅÊ¿´¤äÅÊ¤ß¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢¿´¤òÈè¤ì¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡£Âç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢Áê¼ê¤ò¤Û¤á¤Á¤®¤Ã¤Æ¤½¤ì¤é¤Î´¶¾ð¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼»ÅÊ¿´¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤ÇÇ§¤á¡¢¤à¤·¤í¤Û¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤¬¼»ÅÊ¤È¤¤¤¦²øÊª¤òÂà¼£¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¢£¼»ÅÊ¿´¤òÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î»É·ã¤Ë¤¹¤ë
¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤ä±¿Æ°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ä¡¢²¿¤«¤È·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¡£
ÅÊ¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Û¤á¤Á¤®¤ë¡£¡Ö¿´¤Ë¤â¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖºÍÇ½¤¢¤ë¤Í¡×
¡Ö¥»¥ó¥¹¡¢È´·²¤À¤Í¡×
¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Û¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤á¤ë¤È¤Õ¤·¤®¤È¼»ÅÊ¿´¤¬¥¹¡¼¥Ã¤È¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤á¸ÀÍÕ¤Î»ý¤Ä¥×¥é¥¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡¢¼»ÅÊ¿´¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹µ¤Ê¬¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ò¤Û¤á¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜ¿´¤«¤é¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤±¤Ã¤³¤¦µ¤Ê¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÅÊ¤Þ¤ì¤ë¤è¤ê¤Ï¤Û¤á¤é¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤¬¤µ¤é¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤á¸ÀÍÕ¤Ï¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¾å¼ê¤Ë»È¤¦¤Ù¤·¡£¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¸º¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¿Í¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤òÇ§¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¼»ÅÊ¿´¡×¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»É·ã¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Ï¼»ÅÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥ª¥»¥í¡¼¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Î¿´¤ò±Â¿©¤Ë¤·¤Æ¤â¤Æ¤¢¤½¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ã·Æ£ ¹§¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø
1960Ç¯ÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±ÂçÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÅù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï¶µ°é³Ø¡¢¿ÈÂÎÏÀ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÏÀ¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¢Ê¸²½¿Í¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¸ÉÆÈ¤òÀ¸¤¤ë¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø50ºÐ¤«¤é¤Î¸ÉÆÈÆþÌç¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥Á¥«¥é¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÍ§¤À¤Á¤Ã¤Æ¤Ò¤Ä¤è¤¦¤Ê¤Î¡©¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡ØÍ§¤À¤Á¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡Ù¡ÊÀ¿Ê¸Æ²¿·¸÷¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥ê¥¢²¦¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¡Ã¦¡ªÉÔµ¡·ù¥ª¥ä¥¸¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡ËÅù¤¬¤¢¤ë¡£Ãø½ñÈ¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£NHK E¥Æ¥ì¡Ö¤Ë¤Û¤ó¤´¤Ç¤¢¤½¤Ü¡×Áí¹ç»ØÆ³¤òÌ³¤á¤ë¡£
----------
¡ÊÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø ã·Æ£ ¹§¡Ë