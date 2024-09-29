¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÅ·ºÍ»ù¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä20ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö°äÅÁÅªºÍÇ½¡×¤Ï»Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ú·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬²òÀâ¡Û
ÃÎÇ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö°äÅÁ¡×¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡Ö·ë¶É¤Ï¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤ÈÈá´ÑÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤½¤ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÈáÃ²¤¹¤Ù¤»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÁÐÀ¸»ùË¡¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ÂÆ£¼÷¹¯»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¶µ°é¤Ï°äÅÁ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤«¡©¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢°äÅÁ¤È·Ð¸³¤¬¿ÍÀ¸¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë°äÅÁ¤Î±Æ¶Á
»Ò¤É¤â¤¬°é¤Ä´Ä¶¤Ï²ÈÄí¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢³èÆ°¤Î¾ì¤Ï²ÈÄí¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢³Ø¹»¤ä³Ø¹»³°¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¹ÔÆ°°äÅÁ³Ø¤Ç¤â¡¢ÃÎÇ½¤Î¸Ä¿Íº¹¤ËµÚ¤Ü¤¹¶¦Í´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤¬»ùÆ¸´ü¤«¤éÀÄÇ¯´ü¡¢¤½¤·¤ÆÀ®¿Í´ü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤«¤é¸«¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬°äÅÁ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°äÅÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿Æ¤ÎÌò³ä¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡¢¤ÈÃ²¤¯¤Ë¤ÏµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¤È¤ê¤â¤Ê¤ª¤µ¤º¡¢»Ò¤É¤â¤¬½ù¡¹¤Ë°ì¿ÍÁ°¤Ë¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°äÅÁÅªÁÇ¼Á¤ÎÈ¯´ø
¤è¤¯¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎÇ½¤Ø¤Î°äÅÁ¤È´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤Î³ä¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤³¤Î·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢¿Æ¤¬¤É¤¦°é¤Æ¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï»Ò¤É¤â¤Ï¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÈá´ÑÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ÏÃÎÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¤½¤é¤¯³Ø½¬¤ä·±Îý¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÃÎÇ½¤ä³Ø¶ÈÀ®ÀÓ°Ê³°¤Î¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤ª¤±¤¤¤³¤´¤È¤Ç½¬¤¦¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤äÌîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ä¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ä¥²¡¼¥à¤ÎÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï³Ø¹»¤ä¤ª¤±¤¤¤³¤´¤È¤Ç¤Ï¤¤Á¤ó¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤ÃÎ¼±¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤äÀ¤¤ÎÃæ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Îºî¤êÊý¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤æ¤¯ÉôÊ¬¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¿Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ç´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤½¤Î»Ò¤¬Î¾¿Æ¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¿·¤¿¤ËÁÈ¤ßÄ¾¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤Î»ÒÆÈ¼«¤Î°äÅÁÅª¤ÊÁÇ¼Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢Ç½ÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï´¶¤¸¤¿¤ê¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë»ÅÊý¤Ë¡¢¤½¤Î»Ò¼«¿È¤Î°äÅÁÅªÁÇ¼Á¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Å·ºÍ»ù¤ä¥®¥Õ¥Æ¥£¥Ã¥É»ù¤¬¤½¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î¤³¤í¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ê¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤ÎÆþ¾Þ·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¤¢¤ëÍÌ¾¤Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÊý¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¤³¤í¤«¤éµð¾¢¤ÎÃÆ¤¯¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÊÌ¤ÎÃÆ¤Êý¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î»Ø¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤Ï¤³¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÀ³Î¤ËÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ä¡¢Å·ºÍ»ù¤Ç¤â¥®¥Õ¥Æ¥£¥Ã¥É»ù¤Ç¤â¤Ê¤¤ËÞÍÇ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤½¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê°äÅÁÅªÁÇ¼Á¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤´¤È¤ò³Ø¤Ö¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¸«¤¯¤Ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤ëÀ¤³¦Áü¡×
Åìµþ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¤³¤í¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀÄÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤ò¥Ð¥¤¥¯¤Ç²£ÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥Ñ¥ó²°¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±¤Î³°³ÔÃÄÂÎ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤Êº¹ÊÌ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¥«¡¼¥¹¥ÈÀ©ÅÙ¤Ë¥Ñ¥ó²°¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤é²¼ÁØ¤Î¿Í¡¹¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Èà¤é¤Ë¥«¡¼¥¹¥È¤Î³¬ÁØ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ó²°¤ò±Ä¤àÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤¬¥Ñ¥ó²°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¬¿Íµ¤Å¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤¼¤«»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬Å¹¤´¤È¤ËÅ¹Æâ¤ÎÂ¤¤ê¤¬°ã¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¡¢¤½¤³¤«¤é·ÐºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æµ¯¶È²È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÎ¾¿Æ¤ÎÆ¯¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤½¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¿´¤ò¼«¤º¤È´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¢µÕ¤Ë¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë´Ø¿´¤ò¸þ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÍÇ½¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë¤Ï¤Ã¤¤êÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï20Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½é¤Î20Ç¯Í¾¤ê¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Î°äÅÁÅªºÍÇ½¤Ï¡¢¤½¤Î¤ª¤è¤½¤Î»Ñ¤ò¤É¤³¤«¤Ç¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸¶½éÅª¤ÊÊý¸þÀ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤Ê¤é¤ª¤½¤é¤¯¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¤º¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÊÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢·ù¤¤¤Ê¤³¤È¤ÎÇ»Ã¸¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¼«³Ð¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«³Ð¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ø¿´¤Î¶¯¤µ¤¬Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ë·Á¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¹ÔÆ°¤Ë¤¢¤é¤ï¤»¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç¤Ò¤½¤«¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤Ï¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤â¤«¤ï¤ê±Ç¤¨¤Î¤Ê¤¤ÌµÌ£´¥Áç¤È¤·¤¿Ê¿Ã³¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦¤¬È¯¤¹¤ëËÄÂç¤Ê»É·ã¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë´ØÏ¢¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»É·ã¤Ë¥¦¥¨¥¤¥È¤òÃÖ¤¤¤ÆÈ¿±þ¤·¡¢¤½¤Î»ÒÆÈ¼«¤Î¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤ëÀ¤³¦Áü¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤¬Ç¾¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À²¾Àâ¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¡¢ÊÌ¤Î¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦¤òÍý²ò¤¹¤ë¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤ÎÆâÅª¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢Ç¾¤Î¿À·Ð¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢¹Í¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¿·¤¿¤ÊÃÎ¼±¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÅª¥â¥Ç¥ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡¦¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£Ç¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤âÆ¯¤¡¢Ç¾³èÆ°Á´ÂÎ¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î·Ð¸³¤äµ²±¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ëÂÓ¾õ²ó¤ä³¤ÇÏ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃÎÇ½¸¡ºº¤ä³Ø¹»¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÎÅª²ÝÂê¤ò²ò¤¯¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÁ°Æ¬Æ¬Äº¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÉôÊ¬¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¿À·ÐºÙË¦¤ÎÌ©ÅÙ¤äÉ½ÌÌÀÑ¤ËÀê¤á¤ë°äÅÁ¤Î³ä¹ç¤¬¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¾®¤µ¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¡£
¡Î¿ÞÉ½¡Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡¦¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ëÇ¾¤ÎÉô°Ì¤Ø¤Î°äÅÁ¤È´Ä¶¤Î±Æ¶Á ¿ÞÉ½ºîÀ®¡§»ÕÅÄµÈÏº
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢Èó¶¦Í´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Á°Æ¬ÍÕ¤äÆ¬ÄºÍÕ¤Î°äÅÁÎ¨¤Ï90¡ó°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂÓ¾õ²ó¤äÆâÂ¦Â¦Æ¬ÍÕ¤¬50¡ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è°äÅÁ¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡¦¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÉô°Ì¤Ç¤Ï¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸Ä¿ÍÅª¤Ê·Ð¸³¤¬Ç¾¹½Â¤¤Ë¤¹¤é±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î½»¤àÀ¤³¦¤¬²ÈÄí¤«¤é¼Ò²ñ¤Ø¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ¤³¦¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ì¤Íè¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¹¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼Ò²ñÅª¤ÊÆ°Êª¡¢Ê¸²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ëÆ°Êª¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥È¤¬¤â¤ÄÉ¬Á³Åª¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬²ÈÄí¤òÎ¥¤ì¤Æ³°¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤ÎÅöÁ³¤Îµ¢·ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ÈÄí´Ä¶¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤ä¡¢¿Æ¤Î»Ò°é¤Æ¤Î¤ä¤êÊý¤Î°ã¤¤¤È¤·¤Æ¤Î¶¦Í´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢´î¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤³¤½¤¢¤ì¡¢Ã²¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
°ÂÆ£ ¼÷¹¯
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦¶µ°é³ØÇî»Î