¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁê¼ê¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯¾¡¤ÁÅÀ1¤Î¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬Âç°ìÈÖ¤Î¥É¥í¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¡Ø¥¥Ã¥«¡¼¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
³«Ëë¤«¤é3¾¡1ÇÔ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬²¦¼Ô¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡£28Æü¤ÎÂè5Àá¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¡¼¥ìÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
»î¹ç¤Ï31Ê¬¡¢º¸CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ã¥Ò¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬ÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¤½¤Î8Ê¬¸å¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¥Ü¥ì¡¼¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
»ÙÇÛÎ¨33¡ó¡¢¥·¥å¡¼¥È3ËÜ¤Î¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢»ÙÇÛÎ¨67¡ó¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥·¥å¡¼¥È¿ô18ËÜ¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀï¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¾õÂÖ¤À¡£ÉáÃÊ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤·¡¢¹¶·â¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Þ¤Ç¼éÈ÷¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤Ç¤Ïµ¬Î§¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Îµ¾À·¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
°ì´Ó¤·¤¿Àï¤¤Êý¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£Èó¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼¡¤Ï10·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î¥ß¥é¥óÀï¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
³«Ëë¤«¤é3¾¡1ÇÔ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬²¦¼Ô¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡£28Æü¤ÎÂè5Àá¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¡¼¥ìÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
»î¹ç¤Ï31Ê¬¡¢º¸CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ã¥Ò¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬ÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¤½¤Î8Ê¬¸å¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¥Ü¥ì¡¼¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¾õÂÖ¤À¡£ÉáÃÊ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤·¡¢¹¶·â¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Þ¤Ç¼éÈ÷¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤Ç¤Ïµ¬Î§¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Îµ¾À·¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
°ì´Ó¤·¤¿Àï¤¤Êý¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£Èó¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼¡¤Ï10·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î¥ß¥é¥óÀï¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é