³ð»ÐËåà¤ªÇ¦¤Óá¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¤â¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ç¦¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¡×·ë²Ì¤Ë¡Ä¡Ö¤ªÇ¦¤Ó´¶¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤À¤±¡×¡Ößê¤Ó¤ä¤«²á¤®¤Æ¾Ð¡×¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ
¡¡³ð»ÐËå¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¤ªÇ¦¤Óá¤Ç¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¡Ö¥°¥ë¡¼¥×º²¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÇ¦¤Ó¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ë½Æ°¡ÊµÜÆ£´±¶åÏº¡Ë¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¿·¶Ê¡ÖÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡×¤Î½éÈäÏª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤½¤Î4Ç¯¤â¤Í¤«¤·¤¿¿·¶Ê¤Î¶ÊÌ¾¤Ï¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¤Ê¡ØÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡Ù¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì²ñ¾ì¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¡»ä¤â¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥¥å¡¼¥È¤Ê¡ØÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡Ù¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ößê¤Ó¤ä¤«²á¤®¤ÆÇ¦¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤ªÇ¦¤Ó´¶¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤À¤±¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ç¦¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤âÍèÀ¤³ð»ÐËå¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¶¦±é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£