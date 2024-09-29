29日、中山競馬場で行われたサフラン賞(2歳・牝・1勝クラス・芝1600m)は、中団から脚を伸ばしゴール寸前で差し切った佐々木大輔騎手騎乗の4番人気クリノメイ(牝2、栗東・須貝尚介厩舎)が、逃げ粘った8番人気ミラーダカリエンテ(牝2、美浦・相沢郁厩舎)にハナ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分35秒2(良)。

さらにクビ差の3着に7番人気キョウエイボニータ(牝2、美浦・伊藤伸一厩舎)が入った。なお、1番人気エンブロイダリー(牝2、美浦・森一誠厩舎)は5着に、2番人気セナマリン(牝2、栗東・安田翔伍厩舎)は4着に、3番人気ゴーソーファー(牝2、美浦・手塚貴久厩舎)は9着に終わった。

勝ったクリノメイは、父オルフェーヴル、母クリノエリザベス、その父プリサイスエンドという血統。札幌の新馬戦に続く無傷の2連勝を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆クリノメイ(牝2)

騎手:佐々木大輔

厩舎:栗東・須貝尚介

父:オルフェーヴル

母:クリノエリザベス

母の父:プリサイスエンド

馬主:栗本依利子

生産者:木村牧場

【全着順】

1着 クリノメイ 4人気

2着 ミラーダカリエンテ 8人気

3着 キョウエイボニータ 7人気

4着 セナマリン 2人気

5着 エンブロイダリー 1人気

6着 オーケースマイル 6人気

7着 チギリ 5人気

8着 アルマグラース 9人気

9着 ゴーソーファー 3人気