【サフラン賞結果】クリノメイがゴール寸前で差し切り無傷の2連勝
29日、中山競馬場で行われたサフラン賞(2歳・牝・1勝クラス・芝1600m)は、中団から脚を伸ばしゴール寸前で差し切った佐々木大輔騎手騎乗の4番人気クリノメイ(牝2、栗東・須貝尚介厩舎)が、逃げ粘った8番人気ミラーダカリエンテ(牝2、美浦・相沢郁厩舎)にハナ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分35秒2(良)。
さらにクビ差の3着に7番人気キョウエイボニータ(牝2、美浦・伊藤伸一厩舎)が入った。なお、1番人気エンブロイダリー(牝2、美浦・森一誠厩舎)は5着に、2番人気セナマリン(牝2、栗東・安田翔伍厩舎)は4着に、3番人気ゴーソーファー(牝2、美浦・手塚貴久厩舎)は9着に終わった。
勝ったクリノメイは、父オルフェーヴル、母クリノエリザベス、その父プリサイスエンドという血統。札幌の新馬戦に続く無傷の2連勝を飾った。
【勝ち馬プロフィール】
◆クリノメイ(牝2)
騎手:佐々木大輔
厩舎:栗東・須貝尚介
父:オルフェーヴル
母:クリノエリザベス
母の父:プリサイスエンド
馬主:栗本依利子
生産者:木村牧場
【全着順】
1着 クリノメイ 4人気
2着 ミラーダカリエンテ 8人気
3着 キョウエイボニータ 7人気
4着 セナマリン 2人気
5着 エンブロイダリー 1人気
6着 オーケースマイル 6人気
7着 チギリ 5人気
8着 アルマグラース 9人気
9着 ゴーソーファー 3人気