『ハイスクール・ミュージカル』で恋人同士として共演し、プライベートでも交際していたザック・エフロンとヴァネッサ・ハジェンズ。破局から約15年、共演者が当時の2人について明かした。Peopleによると、この度発売されたアシュリー・スペンサーの著書『Disney High:The Untold Story of the Rise and Fall of Disney Channel’s Tween Empire』の中で、ライアン・エヴァンス役のルーカス・グラビールや関係者が、ザックとヴァネッサの交際初期について明かしたそうだ。

同作でキャスティングを担当していたナタリー・ハートは、当初ヴァネッサは、ザックが「あまりにキュート」だったためにナーバスになっていたとコメント。しかし、2人のファーストシーンは「魔法だった」と振り返る。いざ撮影が始まると、2人の間のケミストリーがどんどん築かれていき、それと同時に、ヴァネッサがザックに「夢中」になっていったそうだ。振付師のチャッキー・クラポーは、当時地元に恋人がいたザックは、ヴァネッサの魅力に抗っていたものの、ある夜を境についに想いを認めたと証言する。「どうしたら良いか分からないんだ。ヴァネッサは僕に夢中だし、僕も彼女が好きだ。恋人がいるから、間違ったことはしたくない。でも、ヴァネッサを無視することも出来ないし、映画のケミストリーを台無しにもしたくない」と、ザックが言ってきたそうだ。思い切って付き合ってみるようアドバイスしたところ、まさにその夜、世界中が夢中になった「ザネッサ(ザック&ヴァネッサを表す造語)が誕生した」と振り返える。ルーカスは、まさに2人がカップルになった瞬間を目撃したようだ。「2人が手をつないでトイレから出てきた。すごく高校っぽかった。まさに、『彼が彼女と別れたから、私たち付き合ったの』という感じだった」と語っている。2人はシリーズの放送中は交際を続け、5年の交際の末、2010年に完全に破局した。しかし「Disney High」によれば、途中何度か「短い破局」があったらしい。ルーカスは、「ヴァネッサにとって、彼は太陽で月でした」と述べ、彼女のことを「可哀そう」だったと言う。脚本家の一人ピーター・バーソッキーニも、2人の喧嘩について振り返る。「ヴァネッサがザックをオフィスに連れて行く音を聞きました。そして怒鳴り声が聞こえました」。それでも制作チームは、2人がシリーズの最後まで別れなかったことに感謝していたそうだ。「あの年ごろで、どれだけ長く交際が続くと思います? 映画3本の間、別れなかったことは、本当にありがたかったです」。なお、現在のヴァネッサとザックは、会うことも、連絡を取ることもないそうだ。ザックと破局後、ヴァネッサはオースティン・バトラーと8年間交際し、その後MLB選手のコール・タッカーと結婚。今年7月に第一子を出産した。ザックはプライベートを公表していないものの、その後リリー・コリンズやミシェル・ロドリゲス、アレクサンドラ・ダダリオとの交際が噂された。