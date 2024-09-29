¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¥¸¡¼¥¿¡¼ÍèÆü½é¥¢¡¼¥Á¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁ°ÅÄ½ã¤Ë¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥ºÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£¹Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤ÇÍèÆü½é¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¡¢º¸ÏÓ¡¦²ÃÆ£µ®¤Î£´µåÌÜ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¿¶¤¹¤ë¤Èº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£··îËö¤Ë¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ²ÃÆþ¤·¤¿¿·½õ¤Ã¿Í¤Ï¡¢Á°Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ£²»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£°ì·³£¹ÂÇÀÊÌÜ¤ËµÇ°¤¹¤Ù¤£Î£Ð£ÂÂè£±¹æ¤òÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¹Êó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ç½éÀèÈ¯¤ÎÁ°ÅÄ¡Ê½ã¡Ë¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡££··îËö¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿°éÀ®½Ð¿È¤ÎÁ°ÅÄ½ãÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Î°ì·³½éÅÐÈÄ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÃ¡¤½Ð¤·¤¿±ç¸îÅÀ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò·Þ¤¨¤¿Á°ÅÄ½ã¤Ï¡¢½é²ó°ì»à¤«¤é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢£³ÈÖ¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢£´ÈÖ¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤òÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤Æ¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£