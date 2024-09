東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2024”の期間中に、東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」で提供される“ディズニー・クリスマス2024”のスペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーランドホテル/シャーウッドガーデン・レストラン“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニュー

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月25日

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの期間、“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

東京ディズニーランドホテルのレストラン「シャーウッドガーデン・レストラン」では、ブッフェとドリンクが登場します。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルブッフェ

価格:

【ランチ】

大人 平日5,600円/土日祝日6,100円

中人(7〜12才)全日3,900円

小人(4〜6才)全日2,700円

【ディナー】

大人 平日7,200円/土日祝日7,700円

中人(7〜12才)全日4,600円

小人(4〜6才)全日3,300円

※3才以下は無料です

ランチとディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・クリスマス”スペシャルブッフェ」

ベルや雪の結晶、ミッキーシェイプのクリスマスリースをモチーフにした見た目も可愛らしいお料理がブッフェ台にずらりと並びます。

また、赤や緑などのクリスマスらしい季節感たっぷりな彩りも素敵☆

前菜やお肉料理からデニッシュやデザートまで種類豊富なお料理が堪能できます。

「シャーウッドガーデン・レストラン」では、シェフが目の前でカットしてくれるローストビーフもいただけます。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

アイスティー、アップルジュース、リンゴピュレ、ワイルドベリーシロップ、パッションフルーツシロップ、クランベリー、ミント、金粉、レモンジュース、シュガー

アイスティーとアップルジュースがベースで上品な味わいの「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」

グラスの縁にお砂糖が飾られているのがポイントです◎

飲むたびに風味も変化して楽しい!

そして金粉がついたクランベリーと、爽やかな香りのミントがトッピングされています。

好きなものを好きなだけいただけるブッフェは、家族やお友達、グループ、みんなで楽しめるのも魅力的。

東京ディズニーランドホテル/シャーウッドガーデン・レストラン“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニューの紹介でした☆

