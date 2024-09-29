´Ú¹ñ·³¡¡¡Ö¹ñ·³¤ÎÆü¡×¤Ë¿··¿ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¸¼Éð£µ¡×½é¸ø³«¤Ø
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ·³¤¬£±£°·î£±Æü¤Î¡Ö¹ñ·³¤ÎÆü¡×¤ËÃÆÆ¬½ÅÎÌ¤À¤±¤Ç£¸¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¿··¿ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¸¼Éð£µ¡×¤ò½é¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î·³´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñ·³¤ÎÆü¤Ë¥½¥¦¥ëÆîÊý¡¢µþµ¦Æ»¡¦¾ëÆî¤Î¥½¥¦¥ë¶õ¹Á¡Ê·³ÍÑ¶õ¹Á¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤ëµÇ°¼°¤È¥½¥¦¥ëÃæ¿´Éô¤Î¸÷²½Ìç¤«¤é¿òÎéÌç¡ÊÆîÂçÌç¡Ë¤Î¶è´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»Ô³¹ÃÏ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¸¼Éð£µ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¸¼Éð£µ¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¡Ö´Ú¹ñ·¿£³¼´ÂÎ·Ï¡×´ØÏ¢Ê¼´ï¤Î°ì¤Ä¡£´Ú¹ñ·¿£³¼´ÂÎ·Ï¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤ÎÃû¸õ¤òÃµÃÎ¤·¤ÆÀèÀ©¹¶·â¤¹¤ë¥¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡¢È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·Þ·â¤¹¤ë´Ú¹ñ·¿¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±ÒÂÎ·Ï¡Ê£Ë£Á£Í£Ä¡Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤«¤é¹¶·â¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë»ØÆ³Éô¤Ê¤É¤ËÊóÉü¹¶·â¤ò¹Ô¤¦ÂçÎÌÈ¿·âÊóÉü¡Ê£Ë£Í£Ð£Ò¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¡£
¡¡·³´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î¹ñ·³¤ÎÆüµÇ°¼°¤Ç¤Ï¸¼Éð£´¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¸¼Éð£´¤è¤ê¤âÇË²õÎÏ¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤¤¸¼Éð£µ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö¸¼Éð¡×¤Ï´Ú¹ñ·³¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÌ¾¾Î¡£¸¼Éð£±¤ÏÂàÌò¤·¤¿¡£¸¼Éð£²¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÃ»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¸¼Éð£³¥·¥ê¡¼¥º¤Ï½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤À¡£¸¼Éð£´¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸¼Éð£²¤ò²þÎÉ¤·¤¿ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¡¢¸¼Éð£´¡½£±¤ÏÃÏÂÐÃÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¸¼Éð£´¡½£²¤Ï´ÏÂÐÃÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¸¼Éð£´¡½£´¤ÏÀø¿å´ÏÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¼Éð£´¤ÏÃÆÆ¬½ÅÎÌ¤¬£²¥È¥ó¤À¤¬¡¢¸¼Éð£µ¤Ï£¸¥È¥ó¤À¡£
¡¡ÃÆÆ¬¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤â½Å¤¤¿å½à¤Î¸¼Éð£µ¤ÏËÌÄ«Á¯»ØÆ³Éô¤ÎÃÏ²¼¥Ð¥ó¥«¡¼¤òÇË²õ¤¹¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¡¢£³¼´ÂÎ·Ï¤Î¤¦¤ÁÂçÎÌÈ¿·âÊóÉü¤Î¼ç¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¹ñ·³¤ÎÆü¤ÎµÇ°¼°¤Ë¤Ï¸¼Éð£µ°Ê³°¤Ë¤â£³¼´ÂÎ·Ï¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Ê¼´ï¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤´¤ß¤Ê¤É¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤¿É÷Á¥¤Î»¶ÉÛ¤äÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤Ê¤ÉËÌÄ«Á¯¤ÎÄ©È¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»à¤ÎÇòÄ»¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÊÆÀïÎ¬Çú·âµ¡£Â£±£Â¤âµÇ°¼°¤¬³«¤«¤ì¤ë¾ëÆî¶õ¹Á¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¶¯¸Ç¤Ê´ÚÊÆÆ±ÌÁ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡Ê£¿ô¤Î·³´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñ·³¤ÎÆü¤Ë¥½¥¦¥ëÆîÊý¡¢µþµ¦Æ»¡¦¾ëÆî¤Î¥½¥¦¥ë¶õ¹Á¡Ê·³ÍÑ¶õ¹Á¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤ëµÇ°¼°¤È¥½¥¦¥ëÃæ¿´Éô¤Î¸÷²½Ìç¤«¤é¿òÎéÌç¡ÊÆîÂçÌç¡Ë¤Î¶è´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»Ô³¹ÃÏ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¸¼Éð£µ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¸¼Éð£µ¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¡Ö´Ú¹ñ·¿£³¼´ÂÎ·Ï¡×´ØÏ¢Ê¼´ï¤Î°ì¤Ä¡£´Ú¹ñ·¿£³¼´ÂÎ·Ï¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤ÎÃû¸õ¤òÃµÃÎ¤·¤ÆÀèÀ©¹¶·â¤¹¤ë¥¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡¢È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·Þ·â¤¹¤ë´Ú¹ñ·¿¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±ÒÂÎ·Ï¡Ê£Ë£Á£Í£Ä¡Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤«¤é¹¶·â¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë»ØÆ³Éô¤Ê¤É¤ËÊóÉü¹¶·â¤ò¹Ô¤¦ÂçÎÌÈ¿·âÊóÉü¡Ê£Ë£Í£Ð£Ò¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¸¼Éð¡×¤Ï´Ú¹ñ·³¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÌ¾¾Î¡£¸¼Éð£±¤ÏÂàÌò¤·¤¿¡£¸¼Éð£²¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÃ»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¸¼Éð£³¥·¥ê¡¼¥º¤Ï½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤À¡£¸¼Éð£´¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸¼Éð£²¤ò²þÎÉ¤·¤¿ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¡¢¸¼Éð£´¡½£±¤ÏÃÏÂÐÃÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¸¼Éð£´¡½£²¤Ï´ÏÂÐÃÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¸¼Éð£´¡½£´¤ÏÀø¿å´ÏÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¼Éð£´¤ÏÃÆÆ¬½ÅÎÌ¤¬£²¥È¥ó¤À¤¬¡¢¸¼Éð£µ¤Ï£¸¥È¥ó¤À¡£
¡¡ÃÆÆ¬¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤â½Å¤¤¿å½à¤Î¸¼Éð£µ¤ÏËÌÄ«Á¯»ØÆ³Éô¤ÎÃÏ²¼¥Ð¥ó¥«¡¼¤òÇË²õ¤¹¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¡¢£³¼´ÂÎ·Ï¤Î¤¦¤ÁÂçÎÌÈ¿·âÊóÉü¤Î¼ç¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¹ñ·³¤ÎÆü¤ÎµÇ°¼°¤Ë¤Ï¸¼Éð£µ°Ê³°¤Ë¤â£³¼´ÂÎ·Ï¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Ê¼´ï¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤´¤ß¤Ê¤É¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤¿É÷Á¥¤Î»¶ÉÛ¤äÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤Ê¤ÉËÌÄ«Á¯¤ÎÄ©È¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»à¤ÎÇòÄ»¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÊÆÀïÎ¬Çú·âµ¡£Â£±£Â¤âµÇ°¼°¤¬³«¤«¤ì¤ë¾ëÆî¶õ¹Á¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¶¯¸Ç¤Ê´ÚÊÆÆ±ÌÁ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß