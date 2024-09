東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2024”の期間中に、ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」で提供される“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニューを紹介していきます。

ディズニーアンバサダーホテル/エンパイア・グリル“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニュー

ディズニーアンバサダーホテルのレストランでは2024年11月15日(金)から12月25日(水)の期間、“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが登場☆

レストラン「エンパイア・グリル」でも、“ディズニー・クリスマス2024”をテーマにしたメニューが提供されます。

また、オリジナルチャームやオリジナルコースターがセットになったメニューも登場します。

“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ランチ

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月25日

※2024年12月13日〜2024年12月19日までは販売休止

価格:6,500円

提供時間帯:ランチ

アミューズ・ブーシュアペタイザー・スモーキーポークリエットのポップオーバーサンド・生ハムとイエロービーツのフラットブレッド・鴨ロース肉と赤レンズ豆・鱈のスパイシーフリッター・帆立貝のハーブマリネとイクラ・ヘーゼルナッツ香るパースニップムースサラダ・根菜サラダとグリーンマスタードドレッシングスープ・蕪のクリームスープとクラブケーキ 柚子のアクセント(別途900円)メインメインをひとつお選びください・天元豚ロース肉のグリルと豚バラ肉のコンフィ・平目のグリル・甲斐路軍鶏のグリル(別途1,000円)・ビーフサーロインのグリル(別途2,000円)・エンパイア・グリル特製 バーベキューグリル(別途2,500円)デザート・ピスタチオのパルフェグラスと赤い実のソルベ

たくさんの種類のお料理を少しずつ贅沢にいただける「“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ランチ」

彩り鮮やかな食材を使ったアペタイザーの数々はスタンドで提供されます。

メインは「天元豚ロース肉のグリルと豚バラ肉のコンフィ」、「平目のグリル」、別途追加料理で「甲斐路軍鶏のグリル」、「ビーフサーロインのグリル」、「エンパイア・グリル特製 バーベキューグリル」、合計5品の中から1品を選択◎

デザートプレートはクリスマスのデコレーションが施された「ピスタチオのパルフェグラスと赤い実のソルベ」で、さっぱりといただけます。

“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ランチ オリジナルチャーム

「“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ランチ」にはオリジナルチャームが付属☆

温かそうなお洋服を着て座っている「ミニーマウス」がマフラーを持っているかわいいデザインになっています。

※ご利用時間は120分といたします。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ディナー

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月12日

価格:13,300円

提供時間帯:ディナー

アミューズ・ブーシュアペタイザーアペタイザーをひとつお選びください・タスマニアサーモンのマリネとビーツのサラダ ディルヨーグルトソース・柔らかく煮込んだ牛ほほ肉とルタバガ・マッシュ ポレンタのエスプーマ・シュリンプと帆立貝のガーリックソテーとザクロのウィルテッドサラダ(別途1,000円)・牛タングリルと鮑のトルティーヤ ポルチーニのソテー トリュフのスライスを散らして(別途2,000円)スープ・白子のフリットとレモングラス香るコンソメ 九条ネギのアクセントメインメインをひとつお選びください・ビーフサーロインのグリル・ビーフテンダーロインのグリル・ハーブでマリネしたラムチャップのグリル・シーフードプラッター・エンパイア・グリル サーフアンドターフ(別途2,000円)・エンパイア・グリル シグネチャープレート(別途3,500円)デザート・リンゴのキャラメリゼとオレンジソース マスカルポーネアイスミルクとともにコーヒー または 紅茶

ディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ディナー」

アペタイザー、メインは複数の品から好きなものをそれぞれ1品ずつ選ぶことができます。

肉料理、魚料理と選べるのも魅力的!

デザートプレートは「リンゴのキャラメリゼとオレンジソース マスカルポーネアイスミルクとともに」

まるで雪のように真っ白なデザートで、仲良く気持ち良さそうに眠っている「ミッキーマウス」と「プルート」のデコレーションも付いています。

“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ディナー オリジナルチャーム

「“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ディナー」にもオリジナルチャームが付属☆

帽子をかぶって首にマフラーを巻いている「ミッキーマウス」のデザインで、ランチの「ミニーマウス」のチャームと合わせると、ストーリー性のあるデザインに。

※ご利用時間は120分といたします。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー エメラルド

提供期間:2024年12月20日〜2024年12月25日

価格:16,500円

提供時間帯:ディナー

アミューズ・ブーシュ・菊芋のポタージュとトリュフ・帆立貝とキャヴィアのタルトレット本鮪のグリルマリネと雲丹 タラバ蟹のカネロニ仕立て 柚子風味甲斐路軍鶏と鮑のロワイヤル ビスクのフォーム鮟鱇のローストとスモークカリフラワーピュレ イベリコチョリソーの焦がしバターソースメインメインをひとつお選びください・国産牛テンダーロインのグリル 牛ほほ肉のパイ包み添え(別途4,000円で和牛テンダーロインに変更できます。)・フランス産ラムラックのグリル・オマール海老のグリル サルサ・ヴェルデ苺のコンポジションコーヒー または 紅茶

2024年12月20日〜2024年12月25日の期間のみで楽しめる「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー エメラルド」

どれも彩りの良いプレートで、魚介がたくさん使われています☆

またメインは「フランス産ラムラックのグリル」と「オマール海老のグリル サルサ・ヴェルデ」の2種類から、別途追加料金で「国産牛テンダーロインのグリル 牛ほほ肉のパイ包み添え」からも選択が可能。

デザートプレートは「苺のコンポジション」

プレートには1粒の苺が添えられ、インパクトも抜群です!

“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー エメラルド オリジナルチャーム

「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー エメラルド」にもオリジナルチャームが付属。

「“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ランチ」と「“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ディナー」の2種類がつながったデザインになっています!

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の間には「プルート」の姿も。

※ご利用時間は120分といたします。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月25日

※2024年12月13日〜2024年12月19日までは販売休止

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

グレープフルーツジュース、レモネードソーダ、キウイシロップ、グリーンアップルシロップ、ディル、赤スグリ、アラザン、銀粉、金粉

グレープフルーツジュースがベースの「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」

レモネードソーダやキウイシロップ、グリーンアップルシロップも合わさり、柑橘系の爽やかな味わいです。

さらにディルや赤スグリ、カラフルなアラザンや銀粉、金粉がトッピングされているので、クリスマスらしく見た目もエレガントで素敵☆

「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」にはオリジナルコースター付き。

赤と緑のチェック柄がオシャレな四角いコースターには、クリスマスツリーの前に集まっている「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「プルート」のアートがデザインされています!

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

クリスマスらしい彩りを散りばめた、コースメニューにスペシャルドリンク。

ディズニーアンバサダーホテル/エンパイア・グリル“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニューの紹介でした☆

