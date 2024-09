ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ボア素材でアニマル気分が楽しめる、ディズニーデザイン「耳付きガウン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「耳付きガウン」

© Disney

価格:5,990円(税込)

サイズ:M〜L、L〜LL

前:中央ボタン留め、左胸ポケット

袖:ミトン付き(ボタン留め可)

生地:<カットソー>ポリエステル100%(ボアフリース)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ボア素材と耳付きフード、ミトンでアニマル感満点なガウン。

前身頃にキャラクターのアップリケ付きで、キャラクターに関連した胸ポケットのデザインもポイントです。

おしりまで隠れる丈であたたかさ抜群!

もふもふ感もばっちりで、リラックスした気分でゴロゴロできます。

デザインは「ジュディ・ホップス」と「ルシファー」の2種類がラインナップ。

『ズートピア』ジュディ・ホップス

© Disney

『ズートピア』に登場するウサギ初の警察官「ジュディ・ホップス」デザインのガウン。

「ジュディ・ホップス」のからだの色とお揃いのグレーに、中央のボタンはコスチュームとお揃いの青で☆

© Disney

胸ポケットには警察官バッジデザインのワッペンが施されています。

『ズートピア』のロゴ入りでカッコイイ!

© Disney

前身頃には、元気いっぱいに走っている「ジュディ・ホップス」のアップリケも。

躍動感たっぷりで存在感抜群です◎

© Disney

フードには長い耳付き。

フードをかぶれば耳が垂れて愛らしさ満点。

『シンデレラ』ルシファー

© Disney

『シンデレラ』に登場する猫「ルシファー」デザインのガウン。

深めのグレーと袖の白の配色使いは「ルシファー」そのもの!

© Disney

胸ポケットには、「ルシファー」がいつも目のかたきにしているネズミの「ジャック」と「ガス」のシルエットがプリントされています。

「ジャック」と「ガス」が隠れているようなユニークなデザインで、ファン心をくすぐります◎

© Disney

前見頃には、そんな胸ポケットをニヤッとした表情で見つめている「ルシファー」のアップリケが☆

ストーリー性のあるデザインになっています。

© Disney

「ルシファー」の耳は小さめサイズで。

フードをかぶればぴょこんと立ちます。

© Disney

それぞれミトンは指の出し入れOK!

ボタンで留めておくこともできます。

© Disney

<素材アップ>

どちらのデザインもボア素材でもふもふの毛並みを表現。

可愛いだけではなく、温かさや機能性もばっちり!

ボア素材でアニマル気分が楽しめる、ディズニーデザイン「耳付きガウン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

