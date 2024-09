ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ドナルドダック」と「ヒューイ&デューイ&ルーイ」の刺繍がユニークな、ディズニーデザイン「ストライプシャツチュニック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ストライプシャツチュニック」ドナルドダック・ヒューイ&デューイ&ルーイ

© Disney

価格:6,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央ボタン留め

後ろ:ヨーク切替下タック

裾:両脇丸カット

生地:<織物>綿100%(平織)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」と「ヒューイ」、「デューイ」、「ルーイ」デザインのシャツ。

明るいブルーとホワイトのストライプが爽やかで、襟部分のみ横縞になっています!

前立てから「ドナルドダック」と「ヒューイ」、「デューイ」、「ルーイ」が覗いているような刺繍入り。

© Disney

大きく口を開けてみんなでおしゃべりをしている様子がかわいく、今にも楽しそうな会話が聞こえてきそう☆

さりげなく、そしてユニークな刺繍がファン心をくすぐります。

© Disney

ラウンド裾なのでパンツから出して着てもオシャレ◎

身生地は綿100%を使用しています。

爽やかな先染めストライプに、愛らしさをオン!

「ドナルドダック」と「ヒューイ&デューイ&ルーイ」の刺繍がユニークな、ディズニーデザイン「ストライプシャツチュニック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

