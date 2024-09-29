狷介不羈｜EURO PORT COLLECTION Vol.31 ポルシェ911 カレラ2
旧い自動車の再生は全てが唯一無二。
【画像】オーセンティックな魅力が光る、ポルシェ911カレラ2（写真5点）
手間と時間とコストを鑑みながら１台１台の復元で個性を磨かれ、質が高い仕事のストイックさと華やかさを纏う贅が鬩ぎ合う。
手に入れ難いから欲しくなるauthenticを求めて。
Un-compromising
EURO PORT COLLECTION Vol.32
PORSCHE 911 CARRERA2
ポルシェ911 カレラ2
Engine：3.6L SOHC（250ps／6100rpm・31.6kgm／4800rpm）
Length/Width/Height：4200mm×1650mm×1320mm
SHOWROOM
2-7-6, MOTOYAMAKITAMACHI, HIGASHINADA-KU, KOBE, 658-0003, JAPAN
PHONE（078）767-6086 FAX（078）767-6087
www.euro-port.net/
【画像】オーセンティックな魅力が光る、ポルシェ911カレラ2（写真5点）
手間と時間とコストを鑑みながら１台１台の復元で個性を磨かれ、質が高い仕事のストイックさと華やかさを纏う贅が鬩ぎ合う。
手に入れ難いから欲しくなるauthenticを求めて。
Un-compromising
EURO PORT COLLECTION Vol.32
PORSCHE 911 CARRERA2
ポルシェ911 カレラ2
Engine：3.6L SOHC（250ps／6100rpm・31.6kgm／4800rpm）
Length/Width/Height：4200mm×1650mm×1320mm
SHOWROOM
2-7-6, MOTOYAMAKITAMACHI, HIGASHINADA-KU, KOBE, 658-0003, JAPAN
PHONE（078）767-6086 FAX（078）767-6087
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