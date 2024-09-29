¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥ó¡¢¸µBADKIZ ¥â¥Ë¥«¤È2Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡Ö¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×
Èà¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¶áÎÙ¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Ç¡¢¥â¥Ë¥«¤Î¿ÆÀÌ¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î¤¤¤È¤³¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¾ì¤ÇËÍ¤ÏÉ×¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¡Ö10ÆüÍ¾¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤¬ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤È¥â¥Ë¥«¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤È¶¦¤Ë¡Ö¾¯¤·ÃÙ¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÀµ¼°¤Ë·ëº§¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢°¦¤·¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
Èà¤Ï¡¢¥â¥Ë¥«¤È¥É¥¤¥Ä¤Î¤¢¤ëÂ¼¤Ç¼ê¤ò°®¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥ó¤È1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥â¥Ë¥«¤Ï¡¢13ºÐ¤ÎÇ¯¤Îº¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ç®°¦¤«¤é3Ç¯¤Ç·ëº§¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢·ëº§¤«¤é2Ç¯·Ð¤Ã¤Æ·ëº§¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¡¦BADKIZ ¥â¥Ë¥«¡¢Îø¿Í¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥ó¤È¤Î¸òºÝ1000Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¡Ä¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¦¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥ó¡õ¸µBADKIZ ¥â¥Ë¥«¡¢SNS¤Ç¸òºÝÀë¸À¡ª13ºÐº¹¤Î²Î¼ê¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÂÀ¸
¡Ú¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥ó ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¶áÎÙ¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Ç¡¢¥â¥Ë¥«¤Î¿ÆÀÌ¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î¤¤¤È¤³¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¾ì¤ÇËÍ¤ÏÉ×¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£10Æü¤Û¤É°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤¬ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÍ¤È¥â¥Ë¥«¤Ï2022Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¼°¤ÏÄ¾·Ï²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¿©»ö²ñ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Îº¢¤Ëº§°ùÆÏ¤âÄó½Ð¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾²È¤Î²ÈÂ²¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤ÇÆÍÁ³ÆüÉÕ¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ëº§¤Î»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÀµ¼°¤Ë·ëº§¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢°¦¤·¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo by Heidi Kohz