Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/29¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡ÊKawaguchi Yurina¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢ÈþËÆºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ
Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖMORE Autumn 2024¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÀî¸ý¤Ï¡Ö¤ß¤Æ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡Ö¤È¤¤É¤¥·¥ç¡¼¥È¡×¤È¤·¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ¤òÈäÏª¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤«ËÜÅö¤Ë¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¡Á¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Ë¥Þ¥Ë¥Þ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸«¤ë¤Þ¤ÇÁ´Á³µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡Á¤Ç¤â¥·¥ç¡¼¥È¤â»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ÖÈþ¿Í¤¬ºÝÎ©¤Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«ËÜÅö¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¼ä¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢ÈþËÆºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ
¢¡Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»ÑÈäÏª
Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖMORE Autumn 2024¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÀî¸ý¤Ï¡Ö¤ß¤Æ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡Ö¤È¤¤É¤¥·¥ç¡¼¥È¡×¤È¤·¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ¤òÈäÏª¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤«ËÜÅö¤Ë¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¡Á¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Ë¥Þ¥Ë¥Þ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸«¤ë¤Þ¤ÇÁ´Á³µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡Á¤Ç¤â¥·¥ç¡¼¥È¤â»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ÖÈþ¿Í¤¬ºÝÎ©¤Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«ËÜÅö¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¼ä¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û