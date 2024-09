グラビアアイドルの真田まことが29日、最新DVD『優しく包む?』(エスデジタル)の発売を記念してソフマップAKIBAアミューズメント館でイベントを開催した。 作品について真田さんは、「6月に初めて八丈島で撮影しました。朝のベッドシーンがお気に入りで、緩いニットを着ていて、前にかがむとギリギリな感じ。隙間からのぞく空洞が見どころです」と紹介した。 また、真田さんは“看護師とグラビアの二刀流”として活

ログインして続きを読む

The post “看護師グラドル” 真田まこと、ゆるふわニットで胸元があらわ「隙間からのぞく空洞が見どころ」 first appeared on GirlsNews.