ÂÀÅÄ¸÷¡¡ÀÐÇË¿·À¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔÌÀ¤«¤¹¡Ö·ûË¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¹â¤¯¡×¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¦À¤ÏÀ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÀÐÇËÌÐÁíºÛ¤Î¿·À¯¸¢¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤ÎËö¤ËÀÐÇËÌÐ»á¤¬¹â»ÔÁáÉÄ»á¤òÇË¤ê¡¢¿·ÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£°·î£±Æü¤Ë£±£°£²Âå¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÀÐÇË»á¤È¤ÎÏÀÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë¹ñËÉ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢·ûË¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÂ¿Ê¬¡¢£±ÈÖ¤½¤³¤¬ÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤È¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤é°Õ¸«¤ÏÂÐÎ©¤·¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤È¤Ïà¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ßá¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢·ûË¡²þÀµ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤È¶ËÃ¼¤Ë»ëÄ°Î¨¤¬Íî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç£±£µ¡óËè½µ¼è¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤¬¡¢£·¡ó¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¹ñÌ±¤¬¤½¤ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¡¢»¿À®¡¦È¿ÂÐ¤Î°Õ¸«¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÀÐÇË¤µ¤ó¤È¤ÎÇº¤ß¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂÀÅÄ¤Ï¡¢ÀÐÇË»á¤ËÂÐ¤·¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢·ûË¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¹â¤¯¡¢¤½¤³¤òÁªµó¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢»¿À®¤Ë¤·¤íÈ¿ÂÐ¤Ë¤·¤í¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦À¤ÏÀ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£