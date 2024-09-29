アメリカ航空宇宙局（NASA）とアメリカの民間宇宙企業スペースXは日本時間2024年9月29日、有人宇宙飛行ミッション「Crew-9」の打ち上げを実施しました。クルードラゴン宇宙船は無事に地球周回軌道へ投入されたことが、NASAやスペースXから発表されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

■打ち上げ情報：ファルコン9（Crew-9）

ロケット：ファルコン9 ブロック5

打ち上げ日時：日本時間2024年9月29日2時17分【成功】

発射場：ケネディ宇宙センター（アメリカ）

ペイロード：クルードラゴン宇宙船「Freedom（フリーダム）」

Crew-9は国際宇宙ステーション（ISS）への有人宇宙飛行ミッションで、打ち上げ時のクルーはコマンダーを務めるNASAのNick Hague宇宙飛行士とミッションスペシャリストを務めるRoscosmos（ロスコスモス）のAleksandr Gorbunov宇宙飛行士の2名です。ISSへのドッキングは日本時間2024年9月30日6時30分頃の予定です。

Hague宇宙飛行士とGorbunov宇宙飛行士は2025年2月までISSに滞在し、2024年6月から滞在しているNASAのBarry Wilmore宇宙飛行士とSunita Williams宇宙飛行士を加えた4名で地球に帰還します。Crew-9にはもともとHague宇宙飛行士とGorbunov宇宙飛行士の他にNASAのZena Cardman宇宙飛行士とStephanie Wilson宇宙飛行士が割り当てられていましたが、Wilmore宇宙飛行士とWilliams宇宙飛行士を帰還させるために割り当てが変更されました。

Wilmore宇宙飛行士とWilliams宇宙飛行士はボーイングの新型宇宙船「スターライナー」による有人宇宙飛行ミッション「Crew Flight Test（CFT）」の一環としてISSに到着しましたが、スターライナーはサービスモジュールに組み込まれている姿勢制御システム（RCS）で問題が確認されていたため、クルーを乗せずに帰還させることになり、日本時間2024年9月7日に無人でISSを離れてアメリカ・ニューメキシコ州のホワイトサンズ宇宙港に着陸しています。

■打ち上げ関連画像・映像

【▲ Crew-9ミッションのクルードラゴン宇宙船を搭載したファルコン9ロケットの打ち上げ（Credit: NASA/Keegan Barber）】

【▲ ファルコン9ロケット2段目から分離されたCrew-9ミッションのクルードラゴン宇宙船。NASAのライブ配信から（Credit: NASA）】

Dragon has separated from Falcon 9's second stage and is on its way to the @Space_Station pic.twitter.com/LW5FnRnWQb

- SpaceX (@SpaceX) September 28, 2024



■打ち上げ関連リンク

直近のロケット打ち上げ情報

Source

NASA - NASA's SpaceX Crew-9 Mission (NASA Blogs)SpaceX - Crew-9 Mission

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部