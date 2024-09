アメリカ航空宇宙局(NASA)とアメリカの民間宇宙企業スペースXは日本時間2024年9月29日、有人宇宙飛行ミッション「Crew-9」の打ち上げを実施しました。クルードラゴン宇宙船は無事に地球周回軌道へ投入されたことが、NASAやスペースXから発表されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:ファルコン9 ブロック5

打ち上げ日時:日本時間2024年9月29日2時17分【成功】

発射場:ケネディ宇宙センター(アメリカ)

ペイロード:クルードラゴン宇宙船「Freedom(フリーダム)」

Crew-9は国際宇宙ステーション(ISS)への有人宇宙飛行ミッションで、打ち上げ時のクルーはコマンダーを務めるNASAのNick Hague宇宙飛行士とミッションスペシャリストを務めるRoscosmos(ロスコスモス)のAleksandr Gorbunov宇宙飛行士の2名です。ISSへのドッキングは日本時間2024年9月30日6時30分頃の予定です。

Hague宇宙飛行士とGorbunov宇宙飛行士は2025年2月までISSに滞在し、2024年6月から滞在しているNASAのBarry Wilmore宇宙飛行士とSunita Williams宇宙飛行士を加えた4名で地球に帰還します。Crew-9にはもともとHague宇宙飛行士とGorbunov宇宙飛行士の他にNASAのZena Cardman宇宙飛行士とStephanie Wilson宇宙飛行士が割り当てられていましたが、Wilmore宇宙飛行士とWilliams宇宙飛行士を帰還させるために割り当てが変更されました。

Wilmore宇宙飛行士とWilliams宇宙飛行士はボーイングの新型宇宙船「スターライナー」による有人宇宙飛行ミッション「Crew Flight Test(CFT)」の一環としてISSに到着しましたが、スターライナーはサービスモジュールに組み込まれている姿勢制御システム(RCS)で問題が確認されていたため、クルーを乗せずに帰還させることになり、日本時間2024年9月7日に無人でISSを離れてアメリカ・ニューメキシコ州のホワイトサンズ宇宙港に着陸しています。

Dragon has separated from Falcon 9's second stage and is on its way to the @Space_Station pic.twitter.com/LW5FnRnWQb

- SpaceX (@SpaceX) September 28, 2024