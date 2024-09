【苺ましまろ スクラッチ】販売期間:10月4日12時~10月24日11時59分価格:1枚770円

DMM.comは、ハズレなしのオンラインくじサービス「DMMスクラッチ」にて「苺ましまろ スクラッチ」を発売する。価格は1枚770円で、販売期間は10月4日12時より10月24日11時59分まで。商品の発送は1月下旬より2月上旬にかけてを予定している。

「苺ましまろ スクラッチ」では「BIGビジュアルクロス」や「BIGアクリルスタンド」など、マンガ「苺ましまろ」の作者ばらスィー氏による新規描き下ろしイラストを使用したグッズが展開される。

【A賞:BIGビジュアルクロス(全1種)】【B賞:BIGアクリルスタンド(全3種)】【C賞:A4クリアファイル(全5種)】【D賞:ミニ色紙(全9種)】【E賞:長方形缶バッジ(全9種)】【Wチャンス賞:複製サイン入り A賞BIGビジュアルクロス】

