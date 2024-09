少女時代 テヨン、サム・スミスとのコラボに感激「自慢したい」（動画あり）

少女時代のテヨンが、歌手のサム・スミス(Sam Smith)とコラボレーションした感想を伝えた。最近、テヨンは自身の公式YouTubeチャンネルを通じて「テヨン手書きフォント無料配布の件 TAEYEON テヨン手書きフォントEP.07フォント」というタイトルの動画を公開した。この日、彼女は「今日は皆さんのSNSをモニタリングした結果、多くの方が手書きフォントを欲しがっていた」とし「なので今日は手書きフォントを作ってみる」と伝え、目を引いた。

彼女は「フォントを作るにはデータが必要だそうで、10問10答をしてみよう」と話した。制作陣とインタビュー兼質疑応答を交わしたテヨンは、サム・スミスとのコラボレーションについての感想も明かした。テヨンは「サム・スミスさんのほうから、とてもありがたいことに連絡をいただいた」とし「私だけの曲ではない。もともとあった曲で、その曲に私が参加することになったので、慎重な気持ちで臨んだ。自慢したい気持ちで臨んだ」と率直に語った。彼女は最近、サム・スミスのデビュー10周年記念アルバムに参加し、韓国語歌唱で「I'm Not The Only One」を歌って話題になった。