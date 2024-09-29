中京3R新馬戦を制したアートコレクション(c)netkeiba

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　29日、中京競馬場3Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1400m・15頭)は、中団から前に取りついて直線で抜け出した角田大和騎手騎乗の5番人気アートコレクション(牡2、栗東・角田晃一厩舎)が、ゴール前で追い上げてきた10番人気ウルスクローム(牡2、栗東・大橋勇樹厩舎)に2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分25秒3(重)。

　さらにアタマ差の3着に6番人気キングコロネット(牡2、栗東・大橋勇樹厩舎)が入った。なお、1番人気アメリカンビーチ(牡2、美浦・国枝栄厩舎)は5着に、2番人気マゴイチタ(牡2、栗東・武英智厩舎)は14着に、3番人気テルモピュライ(牡2、栗東・飯田祐史厩舎)は7着に終わった。

　勝ったアートコレクションは、父パイロ、母ギフトオブアート、その父ヴィクトワールピサという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆アートコレクション(牡2)
騎手:角田大和
厩舎:栗東・角田晃一
父:パイロ
母:ギフトオブアート
母の父:ヴィクトワールピサ
馬主:ゴドルフィン
生産者:ダーレー・ジャパン・ファーム

【全着順】
1着　アートコレクション　5人気
2着　ウルスクローム　10人気
3着　キングコロネット　6人気
4着　ユウメモリー　11人気
5着　アメリカンビーチ　1人気
6着　サントモナルカ　4人気
7着　テルモピュライ　3人気
8着　スピードイエロー　12人気
9着　ヤヌシサンダー　13人気
10着　ワンダーブリング　14人気
11着　テイエムファラオ　9人気
12着　ウィッシュソング　8人気
13着　ナムラジョコ　15人気
14着　マゴイチタ　2人気
15着　ハギビス　7人気