29日、中京競馬場3Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1400m・15頭)は、中団から前に取りついて直線で抜け出した角田大和騎手騎乗の5番人気アートコレクション(牡2、栗東・角田晃一厩舎)が、ゴール前で追い上げてきた10番人気ウルスクローム(牡2、栗東・大橋勇樹厩舎)に2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分25秒3(重)。

さらにアタマ差の3着に6番人気キングコロネット(牡2、栗東・大橋勇樹厩舎)が入った。なお、1番人気アメリカンビーチ(牡2、美浦・国枝栄厩舎)は5着に、2番人気マゴイチタ(牡2、栗東・武英智厩舎)は14着に、3番人気テルモピュライ(牡2、栗東・飯田祐史厩舎)は7着に終わった。

勝ったアートコレクションは、父パイロ、母ギフトオブアート、その父ヴィクトワールピサという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆アートコレクション(牡2)

騎手:角田大和

厩舎:栗東・角田晃一

父:パイロ

母:ギフトオブアート

母の父:ヴィクトワールピサ

馬主:ゴドルフィン

生産者:ダーレー・ジャパン・ファーム

【全着順】

1着 アートコレクション 5人気

2着 ウルスクローム 10人気

3着 キングコロネット 6人気

4着 ユウメモリー 11人気

5着 アメリカンビーチ 1人気

6着 サントモナルカ 4人気

7着 テルモピュライ 3人気

8着 スピードイエロー 12人気

9着 ヤヌシサンダー 13人気

10着 ワンダーブリング 14人気

11着 テイエムファラオ 9人気

12着 ウィッシュソング 8人気

13着 ナムラジョコ 15人気

14着 マゴイチタ 2人気

15着 ハギビス 7人気