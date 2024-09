SixTONES森本慎太郎、メンバーのリアクションの違いで共演者の凄さ実感「偉大だな」本人もリアタイで反応

【モデルプレス=2024/09/29】SixTONESの森本慎太郎が、28日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」(ニッポン放送/毎週土曜よる23時30分〜)に田中樹とともに出演。メンバーから信じてもらえなかった瞬間を明かした。この日、森本が日本テレビ系バラエティー番組「ザ!鉄腕!DASH!!」(毎週日曜よる19時〜)で共演している桝太一と日本テレビの梅澤廉アナウンサーと3人で食事に行ったことを報告。その際、森本が「宇宙から来た食べ物」という都市伝説を信じて、とうもろこしが食べられなくなったと説明したところ、桝からも「タコって宇宙から来たって知ってる?」と新たなネタを聞いてきたのだという。

タコ(頭足類)と宇宙との関わりは

あくまで"仮説"であります?

念のため?



でも斬新で面白い発想ですよねぇ

ロマンに感じてもらえていたなら

何よりです笑#SixTONESANN



Cause of Cambrian Explosion - Terrestrial or Cosmic? - ScienceDirect https://t.co/duPfoByg1D