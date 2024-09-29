¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤ËÀèÀ©µö¤¹¤âA¡¦¥´¡¼¥É¥ó¤ÎPKÃÆ¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤à
[9.29 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè6Àá ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë 1-1 ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C]
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï28Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè6Àá¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å°ÌÉâ¾å¤òÁÀ¤¦¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¼ó°Ì¥¡¼¥×¤òÁÀ¤¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¡£¤È¤â¤Ë2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°ìÀï¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤ÏFW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤¤¤ÇMF¥¤¥ë¥«¥¤¡¦¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¡¢MF¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÀè¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¥Á¡¼¥à¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤ÏÁ°È¾35Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿MF¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤Ø¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¤È¡¢DF¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥Ð¥ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤¬Áê¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤ÆÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏFW¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥´¡¼¥É¥ó¡¢MF¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡¢FW¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤ÎÁ°Àþ3Ëç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿ØÃÏ¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï201Ñ¤ÎDF¥À¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¤¬¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÆÀ¤ë¤È¡¢DF¥¡¼¥é¥ó¡¦¥È¥ê¥Ã¥Ô¥¢¡¼¤¬±¦Â¤ÇÆþ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ð¡¼¥ó¤¬Æ¬¤Ç°ï¤é¤¹¡£Î®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òMF¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¤¬¼ý¤á¤ÆÈ¿Å¾¤«¤éº¸Â¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÏGK¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¸åÈ¾11Ê¬¡¢Áê¼êDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥´¡¼¥É¥ó¤¬¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥´¡¼¥É¥ó¤¬¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¡£¸åÈ¾27Ê¬¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤ò¼ý¤á¤¿MF¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Ë·èÄêµ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤Þ¤¯GK¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ý¡¼¥×¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¤Ë¤ÏB¡¦¥·¥¦¥Ð¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Ý¡¼¥×¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï1-1¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏÏ¢ÇÔ¤òÁË»ß¤¹¤ë·Á¤Ë¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï28Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè6Àá¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å°ÌÉâ¾å¤òÁÀ¤¦¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¼ó°Ì¥¡¼¥×¤òÁÀ¤¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¡£¤È¤â¤Ë2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°ìÀï¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤ÏFW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤¤¤ÇMF¥¤¥ë¥«¥¤¡¦¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¡¢MF¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏFW¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥´¡¼¥É¥ó¡¢MF¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡¢FW¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤ÎÁ°Àþ3Ëç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿ØÃÏ¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï201Ñ¤ÎDF¥À¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¤¬¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÆÀ¤ë¤È¡¢DF¥¡¼¥é¥ó¡¦¥È¥ê¥Ã¥Ô¥¢¡¼¤¬±¦Â¤ÇÆþ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ð¡¼¥ó¤¬Æ¬¤Ç°ï¤é¤¹¡£Î®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òMF¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¤¬¼ý¤á¤ÆÈ¿Å¾¤«¤éº¸Â¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÏGK¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¸åÈ¾11Ê¬¡¢Áê¼êDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥´¡¼¥É¥ó¤¬¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥´¡¼¥É¥ó¤¬¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¡£¸åÈ¾27Ê¬¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤ò¼ý¤á¤¿MF¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Ë·èÄêµ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤Þ¤¯GK¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ý¡¼¥×¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¤Ë¤ÏB¡¦¥·¥¦¥Ð¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Ý¡¼¥×¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï1-1¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏÏ¢ÇÔ¤òÁË»ß¤¹¤ë·Á¤Ë¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£