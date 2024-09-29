¡Øº£Ìë¤Î¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Þ¤Ò¤í¤ÈÆ»Ä¹¤Î¿ÆÌ©¤µ¤¬±½¤Ë¤Ê¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè37²ó¡ÖÇÈÌæ¡×¤¬¡¢29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÇ»¸ü¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¡ÛµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤ËÊÁËÜÍ¤¤¬Ê¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢°ì¾òÅ·¹Ä¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤ÎÃæµÜ¡¦¾´»Ò¡Ê¸«¾å°¦¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ûÇ¥¡£µÜÃæ¤¬¿§¤á¤¤À¤ÄÃæ¡¢¤Þ¤Ò¤í¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ë¤Ï¾´»Ò¤«¤é¡¢Å·¹Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢À¶¾¯Ç¼¸À¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ò¤í¤¬Æ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤Î»Ø¼¨¤ÇÊª¸ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢°Ë¼þ¡Ê»°±ºæÆÊ¿¡Ë¤Ë¤¢¤ëÁÊ¤¨¤ò¤¹¤ë¡£½Ð»º¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¾´»Ò¤Ë¡¢Íê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ò¤í¡£Â¾¤Î½÷Ë¼¤é¤Ë¼»ÅÊ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢Æ»Ä¹¤«¤é¿·¤¿¤ÊÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡Ä
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÃæµÜ¡¦¾´»Ò¡Ê¸«¾å°¦¡Ë¤¬°ì¾òÅ·¹Ä¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤Î¹Ä»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢¤Þ¤Ò¤í¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ë¤ÈÆ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤Ï´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î¿ÆÌ©¤µ¤¬±½¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¾´»Ò¤¬¤Þ¤Ò¤í¤Î½ñ¤¤¤¿Êª¸ì¤òºý»Ò¤Ë¤·¤ÆÅ·¹Ä¤Ø¤ÎÅÚ»º¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤¤À¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤Ò¤í¤ò»Ï¤á¡¢½÷Ë¼¤¿¤Á¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹ë²ÚËÜ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£°ìÊý¡¢¿·¤¿¤Ê¹Ä»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤ê¡¢°Ë¼þ¡Ê»°±ºæÆÊ¿¡Ë¤é¤Î»×ÏÇ¤¬³°¤ì¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ò½ä¤ëÉÔ²º¤Êµ¤ÇÛ¤¬Éº¤¤¡¢ÆâÎ¢¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡ÚÇ»¸ü¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¡ÛµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤ËÊÁËÜÍ¤¤¬Ê¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢°ì¾òÅ·¹Ä¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤ÎÃæµÜ¡¦¾´»Ò¡Ê¸«¾å°¦¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ûÇ¥¡£µÜÃæ¤¬¿§¤á¤¤À¤ÄÃæ¡¢¤Þ¤Ò¤í¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ë¤Ï¾´»Ò¤«¤é¡¢Å·¹Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢À¶¾¯Ç¼¸À¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ò¤í¤¬Æ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤Î»Ø¼¨¤ÇÊª¸ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢°Ë¼þ¡Ê»°±ºæÆÊ¿¡Ë¤Ë¤¢¤ëÁÊ¤¨¤ò¤¹¤ë¡£½Ð»º¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¾´»Ò¤Ë¡¢Íê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ò¤í¡£Â¾¤Î½÷Ë¼¤é¤Ë¼»ÅÊ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢Æ»Ä¹¤«¤é¿·¤¿¤ÊÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡Ä