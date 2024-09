俳優・アーティストの松下優也が、10月30日に新曲「That’s My Life」を10月30日にデジタルリリースすることが29日、決定した。新曲は、前作「Paradox」をプロデュースしたトラックメイカー・アーティスト・プロデューサーのSeihoと再びタッグを組み、作詞には、松下優也の幼馴染でありラッパーとして活動するSHUNを迎えての、新体制で制作した楽曲。

エレクトロニックで疾走感がありながらも、聴き心地のいい爽やかなトラックは、さまざまなジャンルに精通し、表と裏の舞台を行き来しながら常にカッティング・エッジな音楽を提供し続けるSeihoならではのサウンドに仕上がっている。そこに、同じフィールドで長い年月を過ごしてきたSHUNだからこそ表現できる松下の歩みが、ストレートなリリックに落とし込まれている。ラップ調から、聞き手も一緒に盛り上がれるサビのメロディまで、松下のマルチな歌唱力を活かしたボーカルワーク。経験してきた苦味もポジティブな今につながり、常に上を目指し続ける松下の生き様を力強く提示する、アグレッシブな1曲だ。ジャケットデザインは、歌詞とリンクしたアイテムがコラージュされたデザインとなっており、中央の象徴的な人物の表情は、松下のロゴモチーフでもある「Laugh Now Cry Later “今は笑って、泣くのは後にしよう”」という意味が込められた、笑顔と涙が入り混じった表情となっている。また、11月7・11日に東京・大阪で開催予定のライブ『松下優也 - YOUYA “That’s My Life” Release Party』のキービジュアルも同時に公開。最新曲「That’s My Life」のジャケットとリンクした、パーティ感あふれるキービジュアルに仕上がった。ライブのチケットは現在、オフィシャルSNS先行にて10月6日まで受付中。さらに、きょう29日午後8時から『松下優也 LIVE 2024 “Mirror Maze”」のスペシャル映像を、1ヶ月期間限定で公開している。