タレント、YouTuberで実業家でもある上原亜衣(31)が29日までに自身のインスタグラムを更新。ナース・コスプレを披露した。

「何歳になっても懲りずにコスプレさせていただきますナースイベントありがとございました Do you like nurse clothes?」とつづり、ナース服姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ可愛い」「とても素敵です」「注射されたい」「私の担当お願いします」「何歳になってもシテください」「治療してください」などの声が寄せられている。

上原は、タレント、YouTuberとして活動するほか、実業家として、コンカフェや美容サロンをプロデュースしている。