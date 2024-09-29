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Disrupted Human-Dog Interbrain Neural Coupling in Autism¡¾Associated Shank3 Mutant Dogs - Ren - Advanced Science - Wiley Online Library
Dogs' Brains Sync With Ours When We Gaze Into Their Eyes, Study Finds : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/dogs-brains-sync-with-ours-when-we-gaze-into-their-eyes-study-finds
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