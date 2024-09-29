Ž¢¼÷»Ê¤È¥¤¥ó¥ÉŽ£¤¬ÁÐÆü¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë»ö¶È¤òº¸±¦¤¹¤ë
ÁÐÆü¤¬2024Ç¯7·î¤ËÇã¼ý¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥·¡¦¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼¼Ò¤ÏÅ¹ÆâÄ´Íý¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¼÷»Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ÁÐÆü¡Ë
¼÷»Ê¥Í¥¿À½ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÇÀ¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¿å»º´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¡½¡½¡£
¤½¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤ò¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë¡¦¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Áí¹ç¾¦¼Ò¤ÎÁÐÆü¤À¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌð·Ñ¤®Áá¤Ë¾¡Éé¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ë¿å»º²Ã¹©¿©ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÁÐÆü»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥ê¥ó¥Õ¡¼¥º¤Ï1·î¡¢¥ª¥ì¥´¥ó½£¤Ç¼÷»Ê¥Í¥¿¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¸½ÃÏ¿å»ºÊª²·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£3·î¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÄ¸»Ò´Ý¤È¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£7·î¤Ë¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¼÷»Ê»ö¶È¤ò¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤«¤éÇã¼ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼÷»Ê»Ô¾ì¤ÏÆüËÜ¤Î1.6ÇÜ
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ïº£¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¿©Æ²¤Ë¤â¼÷»Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼÷»Ê»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÆüËÜ¤Î1.6¡Á1.7ÇÜ¤¢¤ë¡£¤½¤Î»Ô¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÁÐÆü¤Î¥ê¥Æ¡¼¥ë¡¦¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂ¼°æ¹¨¿Í¾ïÌ³¤Ï°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼÷»Ê»Ô¾ì¤Ï¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó185²¯¥É¥ë¡ÊÌó2.7Ãû±ß¡Ë¡£À¤³¦ºÇÂç¤Î¼÷»Ê»Ô¾ì¤À¡£
3·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¹çÊÛ²ñ¼ÒSUSHI-TEN USA¤Î½Ð»ñÈæÎ¨¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë34¡ó¡¢Ä¸»Ò´Ý33¡ó¡¢ÁÐÆü33¡ó¡£¡Ö²ó¤é¤Ê¤¤¼÷»Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤òÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¡¢µÒÃ±²Á50¡Á100¥É¥ë¤Î¥Þ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥àÁØ¤òÁÀ¤¦¡£
7·î¤ËÇã¼ý¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÃæÀ¾Éô¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼300Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¼÷»Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥·¡¦¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼¼Ò¤Î»ö¶È¤À¡£¿ô½½²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄêÈÖ¤Î¥Þ¥°¥í¤ä¥µ¡¼¥â¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¿¤ÎÄó¶¡¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥Ë¥«¥Þ¤Ê¤É¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¶¯¤ß¤ÏBtoBtoC¡£C¡ÊºÇ½ª¾ÃÈñ¼Ô¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤éBtoB¡Ê´ë¶È´Ö¼è°ú¡Ë¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²Ô¤°¡£C¤ÎÌÜÀþ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÂ¼°æËÜÉôÄ¹¤ÏÏÃ¤¹¡£
ÁÐÆü¤Ï¶áÇ¯¡¢¿å»º»ö¶È¤Ç½¸ÃæÅª¤ËM&A¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Àî²¼¤ËÅö¤¿¤ëÈÎÇäÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡£
1·î¤Ë¥ª¥ì¥´¥ó½£¤Ç¸½ÃÏË¡¿Í¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Þ¥ê¥ó¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÇã¼ý¤·¤¿´ë¶È¤À¡Ê¸øÉ½¤µ¤ì¤¿´ë¶È²ÁÃÍ¤ÏÌó265²¯±ß¡Ë¡£ÆüËÜ¤Î¤¦¤Ë¤Î¼çÍ×Í¢ÆþÀè¤Ï¥í¥·¥¢¤È¥Á¥ê¤Î2¥«¹ñ¡£¥Þ¥ê¥ó¥Õ¡¼¥º¤Ï¥Á¥ê»º¤¦¤ËÀ½ÉÊ¤Ç¹ñÆâ¥·¥§¥¢1°Ì¤À¡£
2023Ç¯¤Ë¤ÏÎäÅà¥Þ¥°¥í²Ã¹©ÈÎÇä¤Î¥È¥é¥¤»º¶È¤òÇã¼ý¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÎäÅà¥Þ¥°¥í¤Î»ÅÆþ²Ã¹©¤äÈÎÇä¤Ê¤É¤Î°ì´ÓÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¥·¥§¥¢Ìó15¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£
¹ñÆâ¼ý±×´ðÈ×¤Î³ÎÎ©¤È³¤³°Å¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾¦ºà¤Î½¼¼Â¤ÏÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£º£¸å¤Ï¼ÂºÝ¤Ë³¤³°»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£
¡ÖÄã¤¹¤®¤ë¡×¥ê¥Æ¡¼¥ë»ö¶È¤Î»ñËÜ¸úÎ¨
°ìÊý¡¢¿å»º»ö¶È¤¬Â°¤¹¤ë¥ê¥Æ¡¼¥ë¡¦¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÜÉô¤Ï¡¢ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤Ï¡¢Åê²¼»ñËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ðÁÃÅª±Ä¶È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Î³ä¹ç¡ÊCROIC¡Ë¤òÁ°Ãæ·×Ê¿¶Ñ¤Î3.1¡ó¤«¤é6¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤¿¡£¶âÂ°¡¦»ñ¸»¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤É7¤Ä¤¢¤ëËÜÉô¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÂç¤¤¯»ñËÜ¸úÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÁÐÆü¤Î¿¢Â¼¹¬Í´¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¿¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢º£¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¹¥¤ó¤Ç¼ý±×À¤¬Äã¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£6%¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÅê»ñ¤·¤¿°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤ë¡£
¿å»º»ö¶È¤Î½ãÍø±×¤ÏÃæ·×ºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤Î2026Ç¯ÅÙ¤Ë40²¯±ß¤È¤¹¤ë¡£Ä¾¶á¼ÂÀÓ¤Î2023Ç¯ÅÙ¤Ï12²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìó3.3ÇÜ¤Ë¿¤Ð¤¹·×²è¤À¡£
¥ê¥Æ¡¼¥ë¡¦¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÜÉô¤ÎÍø±×¿Ä¹¤òº¸±¦¤¹¤ë¥«¥®¤Ï¡¢¿å»º»ö¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤ÎÎ®ÄÌ»ö¶È³ÈÂç¤À¡£
Â¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é½Ð»ñ»²²è¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ê¥Æ¡¼¥ë¤À¡Ê2023Ç¯¤ËÄÉ²Ã½Ð»ñ¡Ë¡£²·Çä¤ê»ö¶È¤ò±Ä¤àÆ±¼Ò¤ÏÆ±¶È¸þ¤±¤Ë¾®ÇäÅ¹¤«¤é¤Î¼õÃí¡¢ÇÛÁ÷¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¤Ê¤É¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¥á¡¼¥«¡¼¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¾ðÊó¶¦Í¤¬¤Ç¤¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÊÈÎÇä¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤äÇÛÁ÷´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Î¾¦ÉÊ¼è¤ê°·¤¤¤¬¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÂ¼°æ»á¡Ë¤È¤¤¤¦¡£ÁÐÆü¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¥Æ¥³¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¿©ÉÊ¡¦¾ÃÈñºâ¤ÎÎ®ÄÌÌÖ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÀïÎ¬¤À¡£
Î®ÄÌÌÖ¤«¤é¥¤¥ó¥É¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤¯ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬¤¢¤ë¡£
ÁÀ¤¦¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ÎºÆ¸½
ÁÐÆü¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç4Ëü¼Ò°Ê¾å¤Î¼è°úÀè¤ò»ý¤Ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¿©ÉÊ²·²ñ¼Ò¥Õ¥ó¡¦¥È¥¥¥¤¼Ò¤ò2012Ç¯¤Ë»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¿©ÉÊ²·Âç¼ê¤Î¹ñÊ¬¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤È¹çÊÛ¤Ç¡¢¾ï²¹¤«¤éÎäÅà¤Þ¤Ç4²¹ÅÙÂÓ¤ÇÀ½ÉÊ¤òÊÝ´É¤Ç¤¤ëÁÒ¸Ë»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤³¤ÎÁÒ¸Ë¤Ï¥Õ¥ó¼Ò¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¶ÈÌ³ÍÑ¿©ÉÊ²·²ñ¼Ò¤âÇã¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿©ÉÊ²·»ö¶È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢ÁÐÆü¤Ï¾®Çä¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î¿Ê½Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¡£¥¤¥ª¥ó»±²¼¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤È¸½ÃÏ¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡¢¶ÈÌ³ÍÑÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎÆüÅì¥Ù¥¹¥È¤È¹çÊÛ¤ÇÁíºÚ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤Ë¤â¼ê¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¾®ÇäÅ¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õÈ¯Ãí¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò³«È¯¤¹¤ë¸½ÃÏ´ë¶È¤Ë½Ð»ñ¤·¡¢Î®ÄÌÌÖ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÏ¢·È¤µ¤»¤ë»ö¶È¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÐÆü¤Ï2024Ç¯¡¢¾®ÇäÅ¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õÈ¯Ãí¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò³«È¯¤¹¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Õ¥£¥ó¥Ù¥Ã¥È¤Ë½Ð»ñ¡£¼Ì¿¿¤Ï¾®ÇäÅ¹Å¹°÷¤¬¤Ç¥¢¥×¥ê¤Ç¾¦ÉÊÈ¯Ãí¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼Ì¿¿¡§ÁÐÆü¡Ë
¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Ï¶¡µëÌÖ¤¬´°Á´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥¤¥ó¥É¤ÇºÆ¸½¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡£Â¼°æËÜÉôÄ¹¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¥ê¥Æ¡¼¥ë¡¦¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉôÌç¤Î2023Ç¯ÅÙ¤Î½ãÍø±×¤Ï131²¯±ß¡£ÁÐÆü¤¬¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤È¤¹¤ë2030Ç¯º¢¤Ë¤Ï300²¯±ß¤Þ¤ÇÍø±×¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë·×²è¤À¡£Ž¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼÷»ÊŽ£¤ÈŽ¢¥¤¥ó¥É¤ÎÎ®ÄÌŽ£¤ÎÀ®ÈÝ¤¬·×²èÃ£À®¤ò¤âº¸±¦¤¹¤ë¡£
¡Ê¿¹ ÁÏ°ìÏº ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë